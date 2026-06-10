聯發科「抓去關」挨轟　金管會：調整警示標準、縮短處置期

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰爭之後，台股指數屢創新，日前聯發科（2454）因短線漲幅過大，遭到分盤交易處置，引發處置股制度調整討論，今（10）日金管會報告出爐，截至今（2026）年5月25日，千元以上之股票約有50檔，日均成交量將近兆元，相較2024年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，未來督導證交所、櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的，並縮短處置期間之可行性。

為維持市場交易秩序，證交所、櫃買中心自1990年訂定相關監視規範，迄今多次配合市場成交量、加權股價指數、市場規模變化及投資人結構改變等因素，調整注意處置作業要點及除外規定，經統計自2016年迄今已修訂達7次，近期因應2024年3月21日台股首度站上二萬點，資本市場規模成長及市場結構與股價水準已發生結構性轉變，同年 7月間修訂注意處置作業要點有關以絶對價差作為公布注意股票標準之規定。

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惟考量近年我國資本市場規模持續成長，市場交易熱絡，股價指數及股價水準均已明顯提升，部分公布注意及處置標準有配合市場結構變化適時檢討之必要。為兼顧市場管理、投資人保護及制度合理性，本會將督導證交所及櫃買中心分階段檢討精進相關制度：

由於近期台股屢創新高，截至今年5月25日，千元以上之股票約有50檔，今年日均成交量將近兆元，相較2024年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，金管會將督導證交所、櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的。

除了鼓勵上市櫃公司增加法人說明會召開頻率，各項財務業務資訊傳遞效率更為迅速、資訊更透明，輔以現今科技進步提升資訊傳播速度，將督導證交所、櫃買中心評估縮短處置期間之可行性。