00929攻擊力爆棚！今年報酬率衝73.2％　配息翻倍、6／17除息掀搶買潮

▲00929今年強勢表現，與去年11月進行的指數規則升級密切相關。（圖／資料照，記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台股今年強勢衝高，高股息ETF也展現少見的「攻擊型表現」。其中，復華台灣科技優息（00929）今年以來報酬率高達73.2%，不僅勇奪高股息ETF績效冠軍，更是少數能與主動式台股ETF分庭抗禮的高股息產品。同時，00929也展開暴力升息，最新每單位配息由0.13元大幅調升至0.26元，預計6月17日除息。在績效亮眼、配息翻倍帶動下，吸引不少投資人趁除息前進場布局。

根據CMoney統計（截至6月5日），台灣加權指數今年以來漲幅達58%，高股息ETF中共有三檔績效超越大盤，其中以00929最為亮眼，今年以來報酬率達73.2%，勇奪高股息ETF第一名；其次依序為群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息等權（00943），今年以來報酬率分別為65.1%、59.0%。顯示在AI及科技股領軍下，科技型高股息ETF成為本波行情最大贏家。

值得注意的是，00929不僅在高股息ETF中稱王，績效更超越部分主動式台股ETF，包括主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）及主動安聯台灣高息（00984A）等，成為少數能與主動式ETF並駕齊驅的高股息ETF。這也反映出，高股息ETF若能掌握台股產業成長趨勢，除了穩定配息外，同樣具備爭取資本利得的潛力。

00929今年強勢表現，與去年11月進行的指數規則升級密切相關。指數升級迎來首次換股後，00929一口氣新增16檔成分股，並將持股檔數擴增至50檔，讓投資組合更能掌握台股科技產業主流。

從新增成分股表現來看，聯發科、環球晶、大立光、台積電及聖暉等權重超過2%的個股，自納入後至今（2025/11/21至2026/5/19）股價漲幅均超過五成。其中，聯發科大漲276.4%，環球晶也勁揚195.1%，成為推升00929績效的重要功臣，也顯示新指數規則的選股競爭力逐步發酵。



