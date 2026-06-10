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台股重挫1400點！外資續砍935億元　買賣超前10個股一次看

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲外資今調節凱基金9.2萬張居賣超首位。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（9）日美股四大指數只有道瓊收紅，大型電子股普遍拉回整理，今（10）日台股沒了反彈氣勢，大跌1400多點，暫時失守43349點月線支撐，外資續站賣方，調節935.74億元，為史上第八大單日賣超金額，賣超第一名個股為凱基金（2883）9.2萬，台積電（2330）則是調節1.5萬張。

今日台股開低走低，終場重挫1478.9點或跌幅3.31%，創史上第六大跌點，終場以43225.54點作收，成交金額為1兆3269兆元。

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根據證交所統計資料顯示，外資今日賣超935.74億元，刷新史上第八大紀錄，連續五個交易日均站賣方，合計賣超金額達4374.45億元；投信買超167.61億元；自營商賣超405.51億元，其中自行買賣部分賣超78.73億元，避險操作賣超326.78億元，合計三大法人合計賣超1173.64億元。

今日外資賣超前十大個股、張數，依序為凱基金（2883）9萬2624張、力積電（6770）7萬3783張、台新新光金（28837）2萬7334張、富邦金（2881）2萬1478張、遠東新（1402）1萬7149張、台塑（1301）1萬6032張、鴻海（2317）1萬5652張、台積電（2330）1萬5542張、京元電子（2449）1萬2901張、正新（2105）1萬1833張。

今日外資買超前十大個股、張數，依序為第一金（2892）3萬117張、華邦電（2344）2萬7744張、彰銀（2801）2萬7707張、群創（3481）1萬4704張、聯電（2303）1萬4600張、彩晶（6116）1萬2224張、大成鋼（2027）1萬1823張、泰金寶-DR（9105）1萬1276張、燿華（2367）1萬1096張、陽明（2609）1萬238張。
 

關鍵字： 台股外資賣超凱基金法人動向股市跌點

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