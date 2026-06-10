台股重挫1400點！外資續砍935億元　買賣超前10個股一次看

辜仲諒再出手！台泥持股比衝8.65% 表態爭取或支持董事

中信金（2891）大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒搶購台泥（1101）持股不手軟，台泥今（10）日再度公告辜仲諒近半個月來再度加碼8.64萬張持股，累計持股比率已來到8.65%，並明確表態「擬自行參選或支持他人當選該公司董事(含獨立董事)」。

聯發科「抓去關」挨轟 金管會：調整警示標準、縮短處置期

美伊戰爭之後，台股指數屢創新，日前聯發科（2454）因短線漲幅過大，遭到分盤交易處置，引發處置股制度調整討論，今（10）日金管會報告出爐，截至今（2026）年5月25日，千元以上之股票約有50檔，日均成交量將近兆元，相較2024年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，未來督導證交所、櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的，並縮短處置期間之可行性。

快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大 3天提款2791億

外資大逃殺，今（10）日再度出手重砍台股935.74億元，刷台股史上單日賣超第8大，由於本周以來「天天賣」，累計3個交易日提款2791.59億元，台股因此承受逾千點的下跌。

台積電5月營收4169.75億元 年增3成「再創歷史單月新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 5 月營收報告。2026 年 5 月合併營收約為新台幣 4,169 億 7,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 30.1%，再創歷史單月新高。

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大 台積電收最低2255元

台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。

3金控帶量殺3%！ 國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點 聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫 彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

千元目標+1！國巨創新高大關 10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

快訊／大立光拉第2根漲停！ 1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。