富邦金提前開獎！前5月調整後每股賺逾1個股本　穩居金控獲利王

▲富邦金前5月EPS 6.27元。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布5月自結合併稅後淨利157.7億元，累計今年前5月合併稅後淨利878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元，居13家金控獲利王。

透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，5月金控合計219.6億元，累計前5月金控合計713.3億元；金控調整後獲利5月377.3億元，累計前5月共1591.8億元，超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後盈餘為11.36元，此調整項係反映FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，調整後獲利與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

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台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單5月及累計前5月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單5月及累計前5月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽5月稅後淨利78.2億元，累計前5月稅後淨利538.9億元；加計單5月及累計前5月FVOCI股票處分損益211.4億元及695.7億元後，單5月調整後獲利為289.6億元，前5月調整後獲利為1234.6億元。本月獲利表現強勁，單5月及累計前5月調整後獲利均創下歷年同期新高，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，受惠台股加權指數5月漲幅近15%並再創新高，台股持續實現部分資本利得。

台北富邦銀行5月稅後淨利41.6億元，年增56%，累計前5月稅後淨利205.4億元，較去年同期成長31%，續創歷史新高。利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期均成長18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長27%，手續費淨收益方面，受惠資本市場持續熱絡，保險及基金等財富管理商品銷量穩健成長，帶動累計整體手續費淨收益較去年同期成長37%。累計前5月營收逾440億元，較去年同期成長27%。截至5月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1115%，資產品質維持良好水準。

富邦產險5月稅後淨利8.9億元，累計前5月稅後淨利46.4億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI股票處分損益後，單5月調整後獲利16.1億元及累計前5月調整後獲利59.2億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻，在業務表現方面，5月整體簽單保費57.4億元，較去年同期成長5%，其中水險憑藉專業風控服務及深耕客戶需求，單月簽單保費較去年同期成長85%表現最為亮眼，傷健險及工程險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前5月簽單保費收入333.7億元，較去年同期成長8%，簽單市佔率25.0%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券年5月稅後淨利20.1億元，累計前5月稅後淨利84.2億元，較去年同期大幅成長218%。單月及累計獲利雙雙再創同期新高。在營收結構方面，受惠5月台股日均成交量突破1.6兆元，1～5月台股日均成交量達1.18兆元，帶動經紀及財管業務收入合計較去年同期成長121%。此外，5月台股延續多頭走勢，指數續攻新高，單月上漲5,806點，推升金融資產部位收入年增逾6.7倍，整體營運表現展現強勁成長動能。

富邦投信5月稅後淨利1.8億元，累計前5月稅後淨利7.5億元，分別較去年同期成長58%和78%，5月單月及累計獲利雙雙創歷年同期新高，並刷新今年以來單月最佳表現。5月獲利長主要受惠於資產管理規模續擴大，至5月底正式突破1.5兆元里程碑，再創歷史新高。

