台積電等10檔個股除息　指數蒸發逾52點

▲證交所公布明日10檔個股除息 。（圖／台灣證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所公布明（11）日計有華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、台積電（2330）、德律（3030）、群創（3481）、天二科技（6834）、青新-創（6951）、富邦媒（8454）等10檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，占發行量加權股價指數約47.84點，前述10檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約52.66點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公 告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）之市場公告。

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證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值 ÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。