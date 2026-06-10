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AI史詩級行情！凱基證估明年企業獲利成長25％　指數可望挑戰5萬點

▲▼凱基投顧董事長朱晏民。（圖／凱基證券提供）

▲「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基證券財富管理處主管阮建銘(左起)、凱基投顧董事長朱晏民、凱基香港國際財富管理首席投資總監梁啟棠，聯手分析下半年投資展望與資產配置策略。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對地緣政治升溫與通膨壓力未解，全球市場進入高檔震盪階段，凱基證券今（10）日發布今（2026）年下半年投資展望，凱基投顧董事長朱晏民以「史詩級行情」為題開場，受惠AI需求爆發與CSP資本支出上調，供應鏈訂單與獲利預期同步提升。預估今（2026）年台股企業獲利成長達40%，明（2027）年仍具約25%成長動能，以明年預估盈餘21倍本益比推算，指數高點挑戰5萬點。

朱晏民指出，台股4月以來，即便中東地緣政治風險升溫，市場仍展現高度韌性。其核心原因在於AI超級循環所帶動的產業趨勢，已蓋過短期利空對市場情緒的影響。

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在代理型AI應用興起所帶動的龐大算力需求推升下，全球算力供給仍明顯供不應求。大型CSP持續上調資本支出，進一步帶動AI基礎建設供應鏈盈餘預期持續上修；同時，產能不足所產生的外溢效應，也使受惠族群持續擴大。這波由AI投資循環驅動的台股多頭行情，屬於結構性成長趨勢，而非過往消費電子換機潮所帶動的景氣循環，預期有機會延續至明年。

但台股短線漲幅已大，波動加劇在所難免。除了技術面修正需求外，6月仍面臨地緣政治衝突推升通膨壓力，以及聯準會新任主席上任後可能帶來的貨幣政策不確定性等因素干擾。即使處於結構性多頭趨勢之中，市場也難免出現階段性的震盪與修正；不過，在AI長期成長趨勢未改變的前提下，這類回檔反而有望成為投資人逢低布局的重要機會。

大中華市場方面，凱基香港國際財富管理首席投資總監梁啟棠指出，中國經濟正處築底回穩階段，市場焦點由成長速度轉向政策與獲利能見度。隨通縮壓力緩解與政策支持，投資機會聚焦四大主題：一、中美貿易談判帶來波動亦創造長線布局時點；二、AI帶動高科技與機器人產業成長；三、能源轉型推升風能與電池供應鏈；四、銀行體質改善，高股息與防禦性提升。

在資產配置上，凱基證券財富管理處主管阮建銘，以「乘風破浪、全LEAD出擊」破題，指出在「關稅、期中選舉與Fed新主席」三重變革之下，2026年下半年全球市場走入十字路口。其中，川普恐再立關稅名目、期中選舉情勢動向、華許的政策變化等因素皆將對金融市場帶來擾動。在此環境下，資產配置應採用「LEAD」策略：包含資金挪移（Liquidity Shift）、聚焦獲利（Earnings Focused）、加碼信用（Adding Credit）及資產分散（Diversified Assets），透過配置美股、日股、新興亞洲AI相關類股及另類資產，把握長線資產成長契機；此外，建議投資人可趁殖利率上揚時，鎖利布局高評等公司債，並避開低評級高收益債，打造更具韌性的投資組合。


 

關鍵字： 台股行情AI投資資產配置地緣政治市場展望

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