SK海力士傳最快8月赴美掛牌ADR　募資規模上看140億美元

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出最快將於8月在美國掛牌ADR（美國存託憑證），藉此擴大國際投資人基礎，並搭上AI概念股熱潮進一步推升資本市場布局。

根據外媒《路透》引述知情人士報導，美國證券交易委員會（SEC）預計最快於6月22日當周核准SK海力士ADR上市申請，公司最快可望於8月完成掛牌。

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SK海力士回應表示，公司確實規劃於2026年內發行ADR，但發行規模與實際時程尚未最終決定。

SK海力士今年3月已向SEC秘密遞件申請赴美上市。市場人士當時透露，若順利推進，募資規模最高可能達140億美元，將成為近年全球半導體產業最大規模籌資案之一。

受惠AI伺服器需求爆發，SK海力士近年憑藉高頻寬記憶體（HBM）技術優勢，成為輝達（NVIDIA）AI晶片供應鏈核心成員，也是目前全球第二大記憶體廠。

AI浪潮推動下，SK海力士股價今年以來累計大漲240%，市值自5月起突破1兆美元，成為繼台積電與三星電子之後，亞洲第三家跨越兆美元市值門檻的科技企業。

《路透》上周也曾報導，SK海力士赴美上市計畫獲得投資人高度關注，市場普遍看好AI需求持續成長，以及公司在HBM市場的領先地位。

若順利於8月掛牌，SK海力士將加入下半年美股大型AI概念IPO行列。目前市場同時關注OpenAI、Anthropic以及SpaceX等潛在上市計畫，使AI題材持續成為全球資本市場焦點。