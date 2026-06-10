快訊／航港局副局長陳賓權調運研所副所長　遺缺由主任秘書饒智平升任

▲陳賓權將調任交通部運輸研究所副所長。（圖／取自航港局網站）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(10)日傍晚發布人事命令，副局長陳賓權調任交通部運輸研究所副所長，遺缺由主任秘書饒智平升任，航政司副司長盧清泉則調任航港局主任秘書。三個人都是長期在政府部門工作，新人事將於本月30日生效。

這次的異動是因運研所副所長蘇振維在今年1月退休，歷經5個月終於敲板定案，而接任人選陳賓權第一個工作就是在運研所，且工作超過10年，對運研所事務非常熟悉。陳賓權民國57年生，是國立交通大學運輸科技與管理學系博士、交通大學土木工程研究所碩士、私立中原大學工業工程學系學士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在政府部分的工作往前推，包括交通部參事、行政院簡任秘書、航港局港務組與企劃組長、行政院參議、交通部部長室簡任技正、交通部科技顧問室簡任技正、運研所簡任研究員。

▲饒智平將升任航港局副局長。（圖／記者張佩芬攝）

饒智平民國67年生，國立台灣大學土木工程學研究所碩士、私立淡江大學交通管理(科學)學系學士；他在政府部門的資歷往前推，包括交通部航港局港務組與航務組組長、航港局航務組副組長、交通部航政司科長。

盧清泉民國60年生，交通大學運輸與管理學系學士、交大運輸研究所碩士、英國克蘭菲爾德CARNFIELD航空博士；他在政府部門的工作往前推是航政司簡任技正、民航局專委員、民航局空運組組長。