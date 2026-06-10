新興5月營收年增15.67%　H1賣船利益高、H2因少兩艘大船營收減

▲新興航運下半年還有兩艘超大型油輪貢獻營收獲利。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(10)日公告，5月合併營收為4.42億元，月增加9.57%，年增15.67%；累計今年前5個營收22.11億元，年增27.71%。公司今年上半年出售兩艘大船，獲利大增，下半年則因少兩艘大船，估計營收會減少。

公司說明，5月整體營運表現呈現月增與年增，主要受惠於本月份日曆天數較多、收入認列天數增加及航次結構差異。散裝船方面，卡薩姆型船收入穩定回升；海岬型與25萬噸超大型礦砂船(VLOC)受澳洲及巴西鐵礦砂出口需求支撐，加上西非西芒杜項目逐步進入出貨及產能爬坡階段，對中長期鐵礦砂噸海里需求形成支撐。

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油輪方面，超大型油輪(VLCC)市場仍受地緣政治及區域運力供給偏緊影響，日均收益維持高檔；其中高登輪已於今年 4 月出售並交船，美生輪本月全月進塢維修，VLCC月收入較上月下降。

VLCC的5月收入為376,5萬美元，平均每日收入約為12.2萬美元，其中海福輪透過國際油輪聯營組織營運，平均單日租金約為12.2萬美元。

整體而言，新興航運5月各船型合計收入認列天數為388天，較4月增加17天；若包含未載貨及近塢整修時間，5月總船隊天數為434天。本月營收成長主要來自海岬與超大型礦砂船收入認列增加及航次結構改善，並部分抵銷VLCC因高登輪出售交船及美生輪進塢所造成之月收入下降。

新興上半年因出售VLCC高登輪與海岬型船青山輪，合計貢獻上半年稅前EPS約2.64元，但也會影響到下半年營收數字。購進的中程成品油輪則預計本月底、7月初交船；另一艘出售的VLCC美生輪明年年初才會交船，不影響今年營收。

展望後市，新興表示將持續審慎關注全球經濟、地緣政治及航運市場變化，並依各船型市場供需情勢靈活調整營運策略，以維持營運彈性及獲利穩定。