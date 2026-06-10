美股開盤4大指數齊跌！「費半跌最多」下挫1.35％

▲美股開盤下探，費半下挫1.35％。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股開盤4大指數齊跌！截至發稿為止，道瓊工業指數下跌332.14點或0.65％、標普500指數下跌46.83點或0.63％、那斯達克指數下跌215.27點或0.84％、費城半導體指數下跌170.92點或1.35％。至於ADR的部分，台積電ADR下跌11.33元或2.65％、鴻海ADR下跌0.33元或1.88％、聯電ADR下跌0.58元或2.89％。
▲美股開盤下探，費半下挫1.35％。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯振中／綜合報導
美股開盤4大指數齊跌！截至發稿為止，道瓊工業指數下跌332.14點或0.65％、標普500指數下跌46.83點或0.63％、那斯達克指數下跌215.27點或0.84％、費城半導體指數下跌170.92點或1.35％。至於ADR的部分，台積電ADR下跌11.33元或2.65％、鴻海ADR下跌0.33元或1.88％、聯電ADR下跌0.58元或2.89％。
關鍵字： 美股 ﹑ 台積電 ﹑ 費半指數 ﹑ 科技股 ﹑ 市場震盪
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中信金（2891）大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒搶購台泥（1101）持股不手軟，台泥今（10）日再度公告辜仲諒近半個月來再度加碼8.64萬張持股，累計持股比率已來到8.65%，並明確表態「擬自行參選或支持他人當選該公司董事(含獨立董事)」。
2026-06-10 16:48
美伊戰爭之後，台股指數屢創新，日前聯發科（2454）因短線漲幅過大，遭到分盤交易處置，引發處置股制度調整討論，今（10）日金管會報告出爐，截至今（2026）年5月25日，千元以上之股票約有50檔，日均成交量將近兆元，相較2024年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，未來督導證交所、櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的，並縮短處置期間之可行性。
2026-06-10 16:36
外資大逃殺，今（10）日再度出手重砍台股935.74億元，刷台股史上單日賣超第8大，由於本周以來「天天賣」，累計3個交易日提款2791.59億元，台股因此承受逾千點的下跌。
2026-06-10 15:21
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 5 月營收報告。2026 年 5 月合併營收約為新台幣 4,169 億 7,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 30.1%，再創歷史單月新高。
2026-06-10 13:39
台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。
2026-06-10 13:36
七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。
2026-06-10 11:15
台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。
2026-06-10 12:19
618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。
2026-06-10 12:15
高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。
2026-06-10 10:20
重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。
2026-06-10 09:46
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