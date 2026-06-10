ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美股開盤4大指數齊跌！「費半跌最多」下挫1.35％

美股開盤下探，一度狂跌千點。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股開盤下探，費半下挫1.35％。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

美股開盤4大指數齊跌！截至發稿為止，道瓊工業指數下跌332.14點或0.65％、標普500指數下跌46.83點或0.63％、那斯達克指數下跌215.27點或0.84％、費城半導體指數下跌170.92點或1.35％。至於ADR的部分，台積電ADR下跌11.33元或2.65％、鴻海ADR下跌0.33元或1.88％、聯電ADR下跌0.58元或2.89％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 美股台積電費半指數科技股市場震盪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偷感很重】貓貓想偷拿蝦殼　小手不安分狂伸超萌XD

推薦閱讀

辜仲諒再出手！台泥持股比衝8.65%　表態爭取或支持董事

辜仲諒再出手！台泥持股比衝8.65%　表態爭取或支持董事

中信金（2891）大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒搶購台泥（1101）持股不手軟，台泥今（10）日再度公告辜仲諒近半個月來再度加碼8.64萬張持股，累計持股比率已來到8.65%，並明確表態「擬自行參選或支持他人當選該公司董事(含獨立董事)」。

2026-06-10 16:48
聯發科「抓去關」挨轟　金管會：調整警示標準、縮短處置期

聯發科「抓去關」挨轟　金管會：調整警示標準、縮短處置期

美伊戰爭之後，台股指數屢創新，日前聯發科（2454）因短線漲幅過大，遭到分盤交易處置，引發處置股制度調整討論，今（10）日金管會報告出爐，截至今（2026）年5月25日，千元以上之股票約有50檔，日均成交量將近兆元，相較2024年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，未來督導證交所、櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的，並縮短處置期間之可行性。

2026-06-10 16:36
快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

外資大逃殺，今（10）日再度出手重砍台股935.74億元，刷台股史上單日賣超第8大，由於本周以來「天天賣」，累計3個交易日提款2791.59億元，台股因此承受逾千點的下跌。

2026-06-10 15:21
台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 5 月營收報告。2026 年 5 月合併營收約為新台幣 4,169 億 7,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 30.1%，再創歷史單月新高。

2026-06-10 13:39
期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。

2026-06-10 13:36
3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

2026-06-10 11:15
快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

2026-06-10 12:19
面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

2026-06-10 12:15
千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-10 10:20
快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。

2026-06-10 09:46

讀者迴響

熱門新聞

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

台指期夜盤上半場「震盪1310點」

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

森崴下市到底發生什麼事　郭台強「小孩玩大車」始末

台股重挫1400點！外資續砍935億元　買賣超前10個股一次看

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

台股2檔「抓去關」新名單　明起處置到6／25

美股開盤4大指數齊跌！費半跌最多

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

亞股跳水！日股下殺千點　韓股跌逾6%

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

聯發科「抓去關」挨轟　金管會：調整警示標準、縮短處置期

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

爬坡卡卡、氣象台體質？ 醫師：精準補充「關鍵三要素」是核心

爬坡卡卡、氣象台體質？ 醫師：精準補充「關鍵三要素」是核心

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366