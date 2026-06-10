國籍航空5月營收齊飆高　長榮、華航、星宇改寫新高紀錄

▲長榮航空。（圖／長榮航空）

記者高兆麟／台北報導

國籍航空5月營運成績單全數出爐，在暑假旺季前夕、AI供應鏈帶動空運需求及旅運市場持續升溫等利多挹注下，營收同步繳出亮眼表現。其中長榮航空單月合併營收223.29億元、年增22.11%，創下歷史新高；華航集團5月合併營收212.3億元，同樣改寫單月新高紀錄；星宇航空則受惠客貨運雙成長，5月總營收48.26億元、年增41%，同創單月新高；台灣虎航則憑藉5月營收年增22%，寫下歷年同期最佳成績。

長榮航空5月客運營收達133.60億元，創歷年同期新高，年增率為16.35%，貨運營收達64.85億元，年增率為41.54%，合併營收達223.29億元，年增率為22.11%，創單月合併營收歷史新高。

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累計今年1月至5月客運營收達669.63億元，累計合併營收達1,048.13億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。



客運方面，5月雖為傳統淡季，但受中東地緣政治局勢不確定性影響，整體歐洲市場部分航線供給受限，帶動西向市場需求集中，歐洲線載客率維持高檔；美洲線受惠於5月下旬轉為旺季，北美各級學校陸續進入暑假，加上6月2日COMPUTEX參展等題材，帶動需求逐漸升溫；短程線，適逢月初台灣及大陸五一連假、日本黃金週、中旬馬來西亞School Holiday及月底泰國佛誕節連假效應，訂位持續暢旺，在載客率不斷提升與票價維持高檔的雙重推動下，5月營收呈現淡季不淡的亮眼表現。



貨運方面，5月空運市場需求持續暢旺， AI 供應鏈相關產品如半導體、伺服器及散熱設備等艙位需求持續維持高檔，同時季節性鮮貨的空運需求亦逐步升溫，進一步推升整體空運運量。面對市場需求的快速變化，長榮航空將持續靈活調配客貨機隊，並充分運用貨機及客機腹艙位，持續爭取高效益貨源以提升整體營收。



星宇航空2026年5月總營收為48.26億元，月增率3%、年增率41%，也創單月新高。1~5月累計總營收達232.66億元，較去年同期成長28%。客運方面，5月客運營收36.32億元，年增37%。貨運方面，5月貨運營收為7.13億元，月增37%、年增68%，創下單月歷史新高。受惠於全球 AI 伺服器及半導體設備零件需求強勁，亞洲至北美市場的高科技電子急單湧現，加上市場運價維持高檔，推升貨運營收再創佳績。



星宇航空第八架A330neo已於5月正式抵台，整體機隊規模達到33架，包含13架A321neo、8架A330neo、10架A350-900及2架A350-1000。隨著機隊持續擴編，星宇航空除持續在既有航網增加班數外，亦積極拓展新航點。

華航集團 5 月份合併營業收入為 212.30 億元，較去年同期增幅 27.73%，創歷年單月新高。其中客運收入 110.98 億元，較去年同期增幅 11.86%，寫下歷年同期新高；貨運收入 82.63 億元，較去年同期增幅 53.50%，亦較上月增加 12.8%，創下今年新高。

貨運方面，5 月受惠 AI 領域投資力道持續強勁，帶動伺服器、半導體設備等相關高科技產品穩健出貨，空運市場價量齊揚；進入 6 月，中東戰事仍牽動國際油價走勢，本公司持續密切掌握產業動態，彈性佈署貨運航網與優化艙位配置，爭取加包機與高價貨源，同時依各地機制即時調整燃油附加費，並視市場動態調升整體運價。

台灣虎航2026年5月自結單月營收15.2億元，較2025年同期年增約22%，創下歷史同期新高，主因班次數增加13%，載客率近九成，帶動整體營運表現同步成長。受惠於今年第一季整體出遊熱絡帶動旅運需求，台灣虎航2026年1至5月累計班次數較去(2025)年同期增加15%，累計平均維持九成載客率的高水準，累計營業收入亦較去年同期成長21%，持續創高。

面對地緣政治引發的能源與航油價格(MOPS)波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，在油價波動期間優先強化具備成本效益之航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利表現，並且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化，以確保旅客權益不受外部環境影響。台灣虎航將持續以「領航四部曲」為發展核心，為股東創造長遠價值，為旅客帶來更優質、安心的飛行體驗。