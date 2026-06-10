台船Q2以來虧損主要來自匯率　全年轉盈關鍵也在匯率

▲「海鯤軍艦」交艦後，台船變動因素大幅降低，將明顯進入正向發展。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)5月營收14.10億，年減81.91%、月減27.21%，公司高階指出，去年3月底兩艘「海鯤號」後續潛艦簽約後，原預先支出的設計與採購的金額正式列帳，拉高去年5月營收所致；至於5月單月自結稅前虧損9800萬元，前5個月累計稅前虧損1.88億元，主要是受匯率影響，公司今年全年是否順利轉虧為盈，匯率會是很大關鍵因素。

台船今年第四季開始，接造的中航(2612)與萬海(2615)船隻將開始陸續交船，船隻都是以美元計價，4、5月美元貶值超過0.6元，合計造成兩億多的匯損，使得首季獲利0.91億元轉為前5個月稅前虧損1.88億元。

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目前海鯤號以在第三季內交艦為目標，該艦交完後，公司變動因素大幅降低，後續艦的設計，採購方向也都確定，營運情況將大幅改善且日趨穩定。

公司目前正在招募283人，公司高階指出，這次招考主要是因公司經過員工離職、退休，員工數自原3100人減為2700人，是補人並非擴充人力，因此不會增家公司財務負擔。

公司目前正在進行機器手臂測試，計畫逐步增加相關設施，但不會大量採購，以免衝擊今年業績，今年以先轉盈為最大目標，明年情勢就會明顯看好。