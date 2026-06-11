睿田能源彩繪立面光電切入淨零建築市場　從堪薩斯州MOU走向全美

▲左圖睿田能源創辦人暨執行長薛煒立參加那斯達克的亞洲里程碑創業家計畫，台北時間今(11)日凌晨一點參加結業活動，登上那斯達克電視牆；右圖同期亞洲多國學員一起登上電視牆，上右一為薛煒立。（圖／薛煒立提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣淨零科技輸出正出現新的戰略路徑，睿田能源公司以彩繪立面光電技術切入淨零建築市場，近期接連展開美國布局，今年5月29日在台灣與美國堪薩斯州副州長暨商務廳長David Toland簽署智慧淨零建築與潔淨科技合作意向書。該州的福特郡預計近日通過預算，採購睿田產品，展開落地測試。

睿田能源創辦人暨執行長薛煒立參加那斯達克為期三個月的亞洲里程碑創業家計畫，完成線上課程後，本月7日起隨亞洲創新公司(Asia Innovation Hub,AIH)與那斯達克創業中心Nasdaq Entrepreneurial Center相關代表團展開紐約行程，參與金融機構拜訪、資本市場交流，並於美國紐約時間10日下午1點(台北時間今日凌晨1點)出席Nasdaq MarketSite的結業活動，為開拓美國市場做好準備。

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▲睿田能源執行長薛煒立(右三)與美國堪薩斯州副州長David Toland(左三) 簽署合作意向書，內政部董建宏次長見證(圖中)，對台灣彩繪立面光電與智慧淨零建築技術進軍美國市場具有指標意義。（圖／睿田提供）

薛煒立表示，過去能源科技多被視為單一設備或產品銷售；如今，隨著全球城市面臨建築減碳、能源韌性與老舊建築更新挑戰，能否將能源技術整合進城市治理、建築系統與資產管理，正成為國際市場競爭的新關鍵。

從州政府合作意向到紐約創新與資本市場網絡，睿田能源並非只將產品推向海外，而是嘗試透過公共建築、產業場域、都市更新與金融資源，尋找台灣淨零建築技術進入北美市場的示範場景。

在高密度城市中，太陽能應用長期受限於屋頂面積。相較於傳統屋頂型太陽能，睿田能源鎖定建築外牆、帷幕牆、隔音牆、停車設施與公共建築立面等空間，透過彩繪光電圖層與建築立面整合，使外牆在維持美感與低眩光特性的同時，具備發電與永續管理功能。

▲台灣內政部建築研究所國家示範場域外牆的看板，就是睿田的彩繪光電板，會發電能做廣告。（圖／睿田提供）

對政府與城市而言，這項技術的政策意義在於，它讓既有建築與公共設施不只是能源消費者，也可能成為分散式能源系統的一部分。當城市面對極端氣候、用電需求增加與減碳承諾壓力，建築立面若能被納入創能系統，將有助於擴大都市再生能源部署選項。

薛煒立指出：「對城市與企業來說，淨零轉型不應只停留在屋頂或大型案場。睿田希望推動的是讓光電真正進入建築系統。當外牆能同時兼具美感、發電與永續管理功能，它就不只是建材，而是城市與企業可以重新評估的新型能源載體。」

▲參加亞洲里程碑創業家計畫的台灣企業，左起福盈科技化學陳嘉文、CS2輝美貝原、睿田能源薛煒立、MJ SUSHI Meiling Li 、生達方生醫林伯霖、健立生醫蔡昌碩。（圖／睿田提供）

根據AIH與Nasdaq Entrepreneurial Center 相關代表團資料，Spring Asia Milestone Makers聚焦已有營收、具成長潛力的亞洲創業者，透過國際曝光、里程碑管理與創業教育，協助企業強化美國市場準備度、投資人溝通與全球擴張能力。薛煒立(Wei-Li Hsueh)列名代表團成員，產業別為Renewable Energy & Sustainable Tech。

對台灣而言，睿田能源此行也反映淨零科技新創的國際化不應只停留在技術展示，而應結合政策場域、國際合作、示範案場、供應鏈與資本市場。當全球淨零競爭逐漸走向城市尺度與基礎建設尺度，台灣若能把材料、光電、建築整合與永續管理能力打包輸出，將有機會在國際潔淨科技版圖中建立更明確的位置。