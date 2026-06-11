台積電也上榜！Google砸2.5兆衝AI　外媒點名4檔最大贏家

▲Google砸800億美元衝AI算力，外媒點名台積電又成贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

AI市場預估迎來爆炸性成長，Google母公司Alphabet等科技巨頭持續砸重金擴充運算能力，而且沒有放緩跡象。Alphabet今年資本支出計畫最高達1900億美元（約台幣6兆），近期更宣布將出售股票籌資800億美元（約台幣2.5兆），並取得波克夏的100億美元投資，以提升算力。

對此，投資媒體《The Motley Fool》盤點4檔半導體股，被認為最有機會受惠於Alphabet加大AI投資：

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一、輝達（NVIDIA）

憑藉龐大規模與市場主導地位，只要有大型AI基礎建設擴張的計畫，輝達（NVDA）就會受惠，因為其晶片是訓練與運行AI程式最受追捧的產品。輝達與Alphabet旗下雲端環境Google Cloud長期合作，為全端AI平台提供Blackwell與Rubin架構。

兩家公司近期宣布，將擴大Google Cloud AI Hypercomputer計畫，打造用於開發代理式AI與實體AI產品的「AI工廠」。

二、博通（Broadcom）

在Alphabet以及Google Cloud任何擴張計畫中，博通（AVGO）幾乎都處於有利位置。這家半導體公司設計客製化晶片，也就是所謂的特殊應用積體電路（ASIC），能針對特定工作負載量身打造，即便它不像輝達GPU那樣用途廣泛，無法處理多種不同任務，但博通晶片在特定任務上可以提供相近效能，且成本更低，因此成為更具成本效益的選項。

此外，博通與Alphabet長期合作，負責生產Google自研的張量處理器（TPU），也就是Google自行研發、用來替代GPU的產品。Alphabet如今已開始向其他公司銷售TPU，這有望成為Alphabet的潛在收入來源，也進一步為博通帶來更多業務。

三、台積電（TSMC）

只要AI晶片需求增加，最大受惠者之一就是台積電。台積電是全球最大晶圓代工廠，負責生產輝達、博通及許多其他公司設計的晶片。外界估計，台積電在晶圓代工市場的市占率約達70％。

台積電在2025年生產超過1萬2600種產品，涵蓋超過300項技術。該公司近60％營收來自高效能運算（HPC）業務，不過汽車與數位消費性電子領域也正在成長。

四、邁威爾科技（MRVL）

與這份名單上的大型科技股相比，邁威爾科技（MRVL）規模較小，但市值仍達2610億美元，表現也亮眼。該公司設計客製化AI加速器與高速網路設備，最知名的產品是資料中心交換器（Switch），可高效率傳輸大量流量。

不過，據報導，邁威爾正在與Google合作開發兩款新晶片，一款是記憶體處理單元，設計上可與Google的TPU搭配運作；另一款則是新一代TPU，專為運行AI模型最佳化。

值得注意的是，邁威爾是這份名單中2026年表現最佳的股票，股價上漲250％，相比之下，台積電漲幅為40%，輝達與博通漲幅則不到15%。此外，邁威爾剛被納入 S&P 500 指數成分股，這代表追蹤該基準指數的指數型基金將買進邁威爾股票。