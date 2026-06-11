山隆耗巨資轉型！　挖角鴻海科技大將

▲山隆通運花了兩年多，把旗下70多家加油站整體翻新。



圖文／鏡週刊

在全球淨零碳排與電動車浪潮來襲，傳統加油站正面臨新的生存危機，傳產出身的老牌加油站業者山隆通運，正在耗巨資進行大改造，目標是建立「綜合能源供應站」，不僅推廣給同業，下一步要力拼出海打國際盃。

「大家都往同一個方向走，坦白講，那不是一個大生意，要賺的應該是數位治理財！」目前全台加油站總數約2千多家，市場已近飽和，許多加油站的轉型之路，就是增設小商店、推銷洗車券，或是賣咖啡。

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今年初被山隆董事長鄭人豪從鴻海集團挖角來、出任管理中心執行長的曾才宏坦言，一開始他對加油站業務興致缺缺，但與鄭人豪深談後，「這就是加油站的未來，我不是來賣油的！」

鄭人豪於2020 年接手山隆通運，面對旗下龐大的運輸車隊與全台70多間直營加油站，感受到傳統模式已到極限，為了永續經營，決定大刀闊斧轉型，為此，他找來在美國從事金融資安的文鴻德來當資訊長，以及具備科技業背景的曾才宏。

這對「科技雙首長」的任務不只做單純的加油站硬體升級，而是要打造出一套能同時包辦「油站管理（PMS）」與「運輸管理（TMS）」的「能源新大腦」，將山隆老店轉骨，為新能源智慧平台。

傳統加油站要邁向智慧化，第一個阻礙就是老舊的加油機，這場改革的代價極其高昂，山隆通運為了收集到「真實、即時」的數據，從最核心的痛點動刀。

山隆資訊長文鴻德直言，傳統的加油機無法記錄車牌、綁定雲端資料，更別提精準計算里程與油耗，光是為了找到適合的連網硬體設備商，團隊就足足花了一年多。

有了硬體，軟體建置更難，文鴻德透露，系統整合商不懂加油，有些老司機不會用APP，最後只能自行開發。

加油站因改裝停業期間沒有收入，導致山隆這兩年的財報營收面臨嚴峻挑戰，曾才宏透露，甚至連基層員工都擔心營收不好看，但董事長說「這是轉型的必要之痛」！。

「我們不只是看單純的油市場，要做的是『綜合能源供應站』！」曾才宏透露，山隆的底層架構已建置完成，現在運作的是「油」，未來不論是要放上電動車充電樁（EV）、甚至是加氫站或自動洗車機，都能像模組一樣無縫串接。

山隆目前已有技術與系統，除了旗下70多間加油站已改裝完畢，也看向其他經營困難的個體戶加油站，可邀請同業一起加入聯營。



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