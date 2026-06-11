美股血洗拖累！台指夜盤狂瀉752點　台股今面臨保衛戰

▲台指期夜盤下殺752點，台股面臨43000保衛戰。（示意圖／記者李毓康攝）
記者柯沛辰／綜合報導
美股周三 (10 日) 再遭血洗，四大指數收黑，由於美國通膨升至3年來高點，加上美伊衝突再次升溫，美國總統川普矢言對伊朗展開更猛烈攻擊，市場恐慌情緒迅速升溫，VIX恐慌指數飆升超11％，連累台指期夜盤同步下殺752點，台股今（11日）開盤或將延續前一日交易格局，面臨43000點保衛戰。
美國勞工統計局(BLS)公布5月消費者物價指數(CPI)年增率4.2％，創3年來最高，遠高於聯準會2％的長期目標，市場對升息預期升溫。此外，中東戰火再升溫，美軍阿帕契直升機遭擊落後，美伊雙方互動惡化，川普更揚言展開「非常猛烈」軍事打擊，市場恐慌情緒迅速升高，VIX飆升超11％。
前一天交易日，台股已重挫1478點，收在43,225點，外資續砍935.74億元，為史上第八大單日賣超金額。如今台指期夜盤重挫752點或-1.73％，收42,615點。預計今日開盤將延續前一日格局，台積電與電子權值股止穩、金融股及高股息等能否撐盤，或成減緩跌勢關鍵。
美股四大指數：
道瓊工業指數下跌953.33點，跌幅1.87％，收在49,918.78點。
標普500指數下跌119.66點，跌幅1.62％，收在7,266.99點。
那斯達克指數下跌509.32點，跌幅1.98％，收在25,169.50點。
費城半導體指數下跌451.35點，跌幅3.57％，收在12,206.46點。
科技與半導體類股成為重災區。台積電ADR下跌19.17美元，跌幅4.48％，收在408.75美元；輝達下跌7.77美元，跌幅3.73％，收在200.42美元。
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