山隆花數億改裝百萬加油機　超炫功能曝光

▲山隆展開跨界通路合作，首波已與「全支付」及「全盈+PAY」簽約。



圖文／鏡週刊

「所有資料都不需人手介入，就不會有Human Error！」山隆通運花了約兩年改裝全台70多家加油站，熬過沒有收入的陣痛期，透過物流司機的使用回饋，不斷更新系統的便利性與即時性，現在，終於能讓科技火力全面展現。

「加油站要轉型，必須從『加油機本身』開始做起。」山隆通運管理中心執行長曾才宏透露，雖然山隆的加油站不像龍頭業者這麼多，但70幾家的規模反而是很好的數據場域，畢竟光是改加油機就要花上百萬，單站改裝耗資高達千萬元，太大規模的業者反而做不來。

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曾才宏跟本刊展示最新的加油流程，一開始先在手機APP預先設定好加油偏好，包含車牌號碼、發票載具、公司統編與付款方式。

當車輛駛入加油站，站內的AI攝影機與車牌辨識系統會自動啟動連結；駕駛下車打開APP，就會經過雙重驗證，產生專屬的一次性QR Code，只需在智慧加油機前掃描一下，即完成交易授權。

「連按鈕都不用按，就能直接拿起油槍加油，不會有人工輸入的失誤，也不用擔心信用卡被盜刷。」曾才宏表示，這很適合企業車隊，過去司機要回公司用發票紙本報帳，現在車子只要一出加油站，數據和支付就已經全部做好、送進後台雲端資料庫。

過去加油站會送面紙、礦泉水，但山隆的加油站在新系統加持下，可以做「開放式點數平台」，也就是跨界跟其他業者串接，共享點數經濟。

目前山隆已正式與「全支付」及「全盈+PAY」兩大電子支付平台簽約，消費者可直接使用這兩家生態圈的紅利點數來折抵油資，同時還能繼續累積點數。

曾才宏透露，由於銀行的點數也很難花掉，山隆目前也與多家大型銀行洽談中，目標是打造如同「航空聯盟」般的點數生態系，只要透過山隆的後台系統串聯，未來消費者用自己慣用的金融或生活APP，就能將零散、多餘的紅利點數輕鬆轉換為實質的油資。



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