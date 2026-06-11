黃仁勳感性告白「台灣像家一樣」　最新影片點名5大台廠

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束台韓17天行程後，輝達10日釋出回顧影片。他在片中感性告白「台灣一直以來就像家一樣」，還同框點名台積電、鴻海等5家核心台廠，再次展現輝達與台灣的深刻連結。

黃仁勳離台後轉往韓國 回顧影片仍以台灣為核心

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黃仁勳5月23日抵台後，接連出席輝達員工大會、COMPUTEX 2026及GTC Taipei，期間與供應鏈夥伴互動熱絡，還再度舉辦「兆元宴」，掀起新一波「仁來瘋」。

儘管黃仁勳離台後，6月5日轉往韓國，馬不停蹄拜會三星、SK、LG等集團高層，並和SK海力士、SK Telecom、Naver、現代汽車、斗山等企業交流，但在回顧影片中，台灣仍占據核心位置。

▲黃仁勳與SK集團會長崔泰源會晤。（圖／達志影像／美聯社）

黃仁勳告白台灣像家 畫面點名5大台廠

輝達10日釋出影片，回顧台韓17天行程，開頭就聚焦台灣。黃仁勳感性地說，「台灣一直以來就像家一樣，這是我們旅程開始的地方。」還特別在畫面中放入台積電、鴻海、緯創、廣達、技嘉等5家台灣核心供應鏈大廠，凸顯輝達與台灣長年合作的緊密關係。

影片中，黃仁勳在GTC TAIpei時提到，輝達把GTC帶到台北，是希望和合作夥伴共同打造、建立連結，並展示攜手合作的無限可能性。他也強調，台灣不只是輝達發展旅程的起點，更是全球科技產業高度聚集的重要基地。

談到最新產品布局，黃仁勳指出，新一代AI平台Vera Rubin已全面投產，並形容這是輝達史上最具雄心的計畫之一。至於RTX Spark，則正在重新定義筆記型電腦產業，也是40年來首款全面重新設計的個人電腦平台。

AI代理成為現實 黃仁勳：電腦產業已被改寫

黃仁勳表示，AI代理（agents）已經成為現實，並能和最前沿的模型溝通，這代表整個電腦產業已被徹底改寫。他指出，這也是為何自從輝達推出AI代理工具組後，現今全球企業都有能力打造自己的AI代理。

影片最後，黃仁勳向一路並肩的合作夥伴致謝，表示若沒有大家共同付出的一切，輝達無法走到今天。他也以「感謝這精彩的一年，謝謝大家，保重」，作為這趟台韓AI供應鏈之旅的句點。