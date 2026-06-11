3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

▲身價億元投資達人雷浩斯透露，昨天（10日）已調節60％的持股水位。



圖文／鏡週刊

台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。

今年2月雷浩斯便預測，2026年台股走勢可參考2024年的多頭行情。當時他指出：「AI泡沫尚未破裂，長線趨勢仍偏多，但漲多後勢必出現修正，只是不至於重演2025年關稅風暴時的暴跌。」

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雷浩斯提出3項重要「修正警訊」，包括台積電本益比突然大幅衝高（以今年推估EPS計算超過25倍）或利多不漲、主動型ETF重演高股息ETF的吸金熱潮，散戶大舉追買、愈來愈多個股出現「超高目標價」且市場一路追捧。如今此3項修正警訊已全數響起。

「當投資人都覺得股市只漲不跌的時候，一定要提高警覺。」雷浩斯指出，過去幾個月市場熱度來到前所未見的高峰，不但出現「四貸同堂」，ETF規模也快速膨脹，「市場槓桿開得過滿、增量資金卻逐漸跟不上時，股市自然容易出現回檔修正。」

雷浩斯表示，原先預估較大幅度修正可能落在7月，但今年以來股市漲勢過猛，部分個股甚至提前見高回落，「提前在6月發生也不意外。」也因此，秉持長線投資的他果斷調節手上60％的持股部位，準備等待盤勢穩定後再接回。

他觀察，近期盤勢經常出現一天大跌、隔天反彈、接著又殺低的震盪格局，以6月8日「黑色星期一」為例，大盤重挫1,568點後，不少散戶急著進場搶反彈，隔天雖然反彈，但今天（10日）再度重挫1,478.9點，顯示盤勢仍不穩定，「今年以來還沒出現像樣的『回檔』，週一（8日）進場的投資人有點接太快了。」他直言。

雷浩斯預估，這波修正可能持續約10個交易日，前半段會緩步下跌，尾段則不排除出現恐慌性賣壓，一次宣洩完畢，「指數最低可能下探至35,000～36,000點附近。」

不過，他也強調，投資人無須過度悲觀，大盤修正、熱門股回檔，本來就是市場漲多後的必然現象，「只要浮額經過清洗、籌碼重新沉澱，台股仍會重返多頭軌道。」雷浩斯補充，這波多頭行情的核心驅動力來自企業的實質獲利，長線基本面並未改變，當修正告一段落，年底前大盤仍有機會挑戰50,000點。

他建議，投資人現在最重要的不是預測明天漲跌，而是保留足夠現金與耐心，「當市場恐慌情緒升高、指數逐步接近落底區時，反而是較佳的布局機會。」



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