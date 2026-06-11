台股修正風暴！　億元達人揭唯一想加碼族群

▲雷浩斯指出，台股這波修正可能持續約10個交易日。



圖文／鏡週刊

台股昨（10）日重挫1,478.9點，盤面一片綠油油，記憶體族群也難逃賣壓，股價劇烈震盪讓投資人心情像坐雲霄飛車。價值投資達人雷浩斯前一陣子獲利了結核心持股緯穎，轉而重押記憶體個股，儘管昨日他已先行出脫60%持股部位，但他表示，因看好記憶體長線發展，若股價隨大盤持續下修，他會再逢低接回。

價值投資達人雷浩斯透露，近期已將原核心持股、平均成本2,000元的緯穎，在股價約4,900元獲利了結，並將資金大幅轉進記憶體族群。外界好奇為何做出這樣的調整？「我認為記憶體現在比它（緯穎）更便宜。」雷浩斯強調，這不代表他看壞緯穎，「緯穎是非常好的公司，下半年出貨量更強勁。未來若股價回檔到合理價位，也不排除重新買回。」

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而受到大盤修正影響，雷浩斯昨（10）日卻果斷調節約60％持股水位，準備保留現金等待更好的進場時機；「這波修正可能持續約10個交易日，前半段會緩步下跌，尾段則不排除出現恐慌性賣壓，一次宣洩完畢，指數最低可能下探至35,000～36,000點附近。所以先調節手中持股。」

但提及長線最看好的產業，他毫不猶豫地指出仍是記憶體，「如果股價跟著大盤修正，我會買回。」事實上，早在今年3月底，他便開始大舉布局記憶體相關個股，目前主要持股包括宜鼎、群聯、南亞科與華邦電，其中又以宜鼎與群聯為核心部位。

雷浩斯認為，目前市場對記憶體最大的誤解，在於仍將其視為傳統景氣循環股，因此只要出現一點風吹草動，投資人便急著賣出，「市場還是有心理障礙，有一點壞消息，股價就會立刻掉下來。」近期市場因輝達（NVIDIA）部分機櫃出貨調整、規格變動等消息，引發記憶體類股賣壓，但雷浩斯認為是過度解讀，「現在需求並沒有減弱，產能還是供給不足。」

他指出，群聯近年積極布局AI儲存裝置與企業級儲存市場，宜鼎則從工控記憶體延伸至邊緣AI應用；兩家公司受惠的不只是記憶體價格循環，更是AI落地後龐大的資料儲存需求，「群聯跟宜鼎已經不能算是純記憶體公司。」以今年第一季表現來看，宜鼎EPS（每股盈餘）為57.49元，群聯則是68.8元。雷浩斯認為，宜鼎獲利能力非常接近群聯，但市場給的評價明顯偏低，「宜鼎現在的股價至少應該值2,300元左右。」

不過，市場也質疑，台灣記憶體廠並未直接切入高頻寬記憶體（HBM），受惠AI的程度恐不如國際大廠；對此，雷浩斯指出，目前三星、美光等國際記憶體大廠都優先將產能投入HBM產品，反而壓縮傳統DRAM與NAND供給，進一步形成所謂的「外溢效應」，使其他記憶體產品同步受惠，「這樣的外溢效應至少會持續到年底，況且就算是蓋新廠也需要時間。」

「目前AI需求仍主要集中在資料中心與伺服器，但未來當AI PC、機器人、自動駕駛以及邊緣AI設備陸續普及後，每一個終端裝置都需要更大的儲存容量與更多記憶體支援。」雷浩斯補充，若AI持續發展，市場會更需要記憶體，這是他長線看好的原因之一，因此選擇重倉買入。



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