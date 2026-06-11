台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2240元，跌幅0.44％，呈現貼息，一度迅速翻紅填息至2255元；鴻海（2317）下跌3元至260元；聯發科（2454）下跌70元至4085元；廣達（2382）下跌7元來到373.5元；長榮（2603）上漲0.5元至223.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌953.33點或1.87％，收在49918.78點；標準普爾500指數下跌119.66點或1.62％，收7266.99點；那斯達克指數下跌509.32點或1.98％，收在25169.5點；費城半導體指數下跌451.35點或3.57％，收12206.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49918.78
|▼953.33
|▼1.87%
|S&P500
|7266.99
|▼119.66
|▼1.62%
|NASDAQ
|25169.5
|▼509.32
|▼1.98%
|費城半導體指數
|12206.46
|▼451.35
|▼3.57%
資料來源：證交所
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