台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2240元，跌幅0.44％，呈現貼息，一度迅速翻紅填息至2255元；鴻海（2317）下跌3元至260元；聯發科（2454）下跌70元至4085元；廣達（2382）下跌7元來到373.5元；長榮（2603）上漲0.5元至223.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌953.33點或1.87％，收在49918.78點；標準普爾500指數下跌119.66點或1.62％，收7266.99點；那斯達克指數下跌509.32點或1.98％，收在25169.5點；費城半導體指數下跌451.35點或3.57％，收12206.46點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49918.78 ▼953.33 ▼1.87% S&P500 7266.99 ▼119.66 ▼1.62% NASDAQ 25169.5 ▼509.32 ▼1.98% 費城半導體指數 12206.46 ▼451.35 ▼3.57%

資料來源：證交所