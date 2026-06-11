ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到2240元，跌幅0.44％，呈現貼息，一度迅速翻紅填息至2255元；鴻海（2317）下跌3元至260元；聯發科（2454）下跌70元至4085元；廣達（2382）下跌7元來到373.5元；長榮（2603）上漲0.5元至223.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌953.33點或1.87％，收在49918.78點；標準普爾500指數下跌119.66點或1.62％，收7266.99點；那斯達克指數下跌509.32點或1.98％，收在25169.5點；費城半導體指數下跌451.35點或3.57％，收12206.46點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 49918.78 ▼953.33 ▼1.87%
S&P500 7266.99 ▼119.66 ▼1.62%
NASDAQ 25169.5 ▼509.32 ▼1.98%
費城半導體指數 12206.46 ▼451.35 ▼3.57%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【粗魯外籍看護】輪椅嬤被大力戳臉　手抖遭拍打制止超無助

推薦閱讀

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

美股重挫，台股今（11日）雖以平低盤開出，一度翻紅，但追價買盤弱，指數過10點後一波急殺，引發多殺多賣盤，至上午10點半，一度大跌1219.15點為史上第8大，上下震盪點1456.64點，震盪點數創史上第5大。

2026-06-11 10:45
台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

近一個月掛牌台股主動式ETF分別有4檔，6月以來台股自4萬6千點高檔急速拉回整理，上述4檔都因台股震盪呈現破發狀況，今（11）日主動統一升級50（00403A）呈現翻紅回到票面，其他3檔仍是破發。

2026-06-11 10:03
台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。

2026-06-11 09:07
處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑　富邦媒貼息、4檔躺平

處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑　富邦媒貼息、4檔躺平

處置股表現兩極，遭櫃買中心公告「抓去關」的大綜（3147）今（11）日處置首日，20分鐘撮合下仍亮燈漲停刷352元天價，不過隨後翻黑走跌；電商股富邦媒（8454）除息日遭遇處置期陷速，股價跌逾4%陷貼息，另有4檔處置股跌停躺平。

2026-06-11 10:15
快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

台股主動式ETF罕見出師不利，主動富邦台灣龍耀（00405A）今（11）日掛牌第3個交易日持續破發，隨台股震盪進一步下探至8.89元，股價呈現重挫破發，到10點10分成交量20萬張成交量，為ETF成交排行第2名，僅次於主動統一升級50（00403A）的24.9萬張。

2026-06-11 10:13
台積電回應了！衰捲美專利訴訟　公司：所有營運皆遵守當地法律

台積電回應了！衰捲美專利訴訟　公司：所有營運皆遵守當地法律

晶圓代工龍頭台積電（2330）捲入美國專利侵權爭議，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。根據美國政治新聞網站Axios報導，隨著案件即將進入裁決階段，多名共和黨國會議員已致函ITC，要求依法保護美國專利權，不應因台積電在AI及半導體供應鏈的重要地位而獲得特殊待遇。對此，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

2026-06-11 10:39
台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（11）日進行2025年第4季現金股利除息，每股配發現金股利6元，合計將發出約1555.95億元股息，為今年第二度單季配息6元。台積電今日開盤後19秒即完成填息，順利達成第22次當日完成填息。

2026-06-11 10:18
立凱電獲特斯拉長期大單　擬斥資3億建廠明年正式出貨

立凱電獲特斯拉長期大單　擬斥資3億建廠明年正式出貨

立凱電（5227）擬辦理2.8億元現金增資週一獲准通過，依據現增公開說明書財務規劃，主要為執行北美客戶合約，將規劃斥資3億餘元建置台灣LFP前驅體5萬噸新產線。立凱電上個月初甫公告與某北美客戶簽訂LFP鋰電池正極材料前驅體供貨協議，供應鏈相關業者依據公告內容分析，北美市場能夠消化此一需求的客戶，在美國至少必須具備40G瓦時以上的鋰鐵電池芯產能，排除日韓，除了特斯拉以外，沒有任何北美客戶具備此一產能，業界直指，立凱電接獲的訂單是來自特斯拉、且長達20年的合約大單，預計2027年出貨1.2萬噸，2028年倍增

2026-06-11 12:25
定期買2檔ETF　他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

定期買2檔ETF　他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

理財作家施昇輝近日經常在粉專聊ETF，他今（11）日表示，自己雖然看好0050與0056的長期價值，但從不是相信它們會一路上漲，而是早已做好「可能永遠套牢」的心理準備。他透露，日前以98.05元買進的2張0050，以及以47.67元買進的8張0056，就算未來無法解套，也不打算賣出變現，而是準備留給家人，引發熱議。

2026-06-11 12:19
賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF　7年600萬→1500萬

賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF　7年600萬→1500萬

台股近期劇烈震盪讓投資人心情像坐雲霄飛車，當投資人焦慮賣飛了、砍在阿呆谷，44歲的財務教練洪哲茗卻選擇「永遠在場」，他用一套看似「無招」的佛系策略，滾大資產翻倍賺，不盯盤、不預測、不選股，靠著2檔核心ETF與「只進不出」的鐵律，短短7年就讓600萬本金增長逾1,500萬元，洪哲茗說：「理財不是比誰賺得多，而是讓錢在需要的時間點出現。」

2026-06-11 11:49

讀者迴響

熱門新聞

3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

台指期夜盤上半場「震盪1310點」

快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

黃仁勳感性告白「台灣像家一樣」　點名5大台廠

美股血洗拖累！台指夜盤狂瀉752點　台股今面臨保衛戰

台股修正風暴！　億元達人揭唯一想加碼族群

台灣首富換人！　日月光張虔生兄弟挾AI熱潮奪《富比士》冠軍

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

Google砸2.5兆衝AI　外媒點名4檔成最大贏家

美股開盤4大指數齊跌！費半跌最多

台股2檔「抓去關」新名單　明起處置到6／25

台股強震！2檔金控逆勢撐盤　第一金順利填息

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」

不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」
桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366