台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近一個月掛牌台股主動式ETF分別有4檔，6月以來台股自4萬6千點高檔急速拉回整理，上述4檔都因台股震盪呈現破發狀況，今（11）日主動統一升級50（00403A）呈現翻紅回到票面，其他3檔仍是破發。

近期掛牌台股主動式ETF以00403A最受市場矚目，有主動統一台股增長（00981A）市場口碑，5月12日掛牌，資產規模上衝1726億元，股價最低落在5月20日9.64元，之後漲到5月27日10.98元高點，6月8日又一度破發，但很快就回到票面。

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主動聯博動能50（00404A）於6月9日以9.11元掛牌，資產規模20.19億元，主要鎖定AI供應鏈、科技成長股以及部分工業與金融族群，投資組合預計以50檔核心持股為主，今日股價在9.59元平盤附近震盪。

主動富邦台灣龍耀」（00405A）在6月9日以9.11元掛牌，募集破百億，共有43檔成分股，該檔ETF不追蹤任何指數，而是由專業經理人主動選股，從上市、上櫃、興櫃與創新板股票中，篩選出具備「高稀缺、高壁壘、高成長」特質的企業，重點布局AI供應鏈、半導體與通信網路3大核心板塊，今日股價一度跌到8.97元。

主動中信台灣收益（00406A）今日以9.69元掛牌，最高上攻到9.86元，其操作結合掩護性買權（Covered Call）策略，提供投資人「追成長、抗波動」投資選項。

