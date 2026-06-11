新興董座許績皋：造船價歷史高檔、眼前採賣舊買新策略　現金股利1元

▲右起新興航運董事長許積皋與副總經理許志鴻在股東會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(11)日召開股東會，通過配發現金股利1元。公司董長許績皋指出，目前新造船價格處於歷史高檔，公司將持續秉持紀律化的「賣舊買新」策略，利用老舊船舶資產價格仍處於歷史相對高檔之際，積極評估汰換高齡船舶，投資船齡在5-10年之間，更年輕、燃油效率更佳且符合長期租家與法規要求的新船，並視市場情況進場造新船。

公司分析，散裝船運市場船型表現日益分歧，今年的市場呈現更為細緻的結構性差異，市場結果日益取決於船型別。雖然整體船隊成長仍屬偏高，但本公司具實質配置的海岬型船，e)船型，其淨供給成長相對溫和，估計約為2–3%。

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需求動能方面：

鋁土礦貿易：幾內亞鋁土礦出口的強勁成長，顯著推升長航程噸浬需求。

鐵礦砂：全球鐵礦砂貿易量預估於115年成長約3–4%，主要受印度鋼鐵需求成長，以及中國階段性補庫存行為支撐。

同時，管理團隊亦清楚認知，散裝乾貨需求仍高度受中國鋼鐵利潤與政策方向影響。因此，本公司對此區段持續採取審慎配置與嚴謹風險管理。

油輪市場：對超大型油輪(VLCC)具結構性支撐，油輪市場於115年初呈現十餘年來相對強勁的基本面。114年下半年，超大型油輪(VLCC)現貨日租金一度突破10萬美元，主要受OPEC+增產、原油貿易路線重組，以及噸浬需求大幅增加所帶動。雖然此一水準屬於高峰狀態，並非長期常態，但充分反映市場供給緊縮的結構性特徵。

▲新興航運體貼投資人，每年股東會後都派人留在現場，等候晚到的股東領取紀念品，今年發放的是琉璃沙拉碗。（圖／記者張佩芬攝）

公司所有船隊更新行動，皆將在明確的資本配置框架下進行，確保成長策略不以犧牲資產負債表穩健性或股東報酬為代價。

隨著歐盟排放交易制度(EU ETS)全面實施，以及FuelEU Maritime正式上路，環境績效已成為日益重要的商業考量。公司持續以審慎且具成本效益的方式投資於具實效之節能技術，包括先進船殼塗層與主機效率優化方案。

所有ESG相關投資，均比照其他資本支出，採取同樣嚴謹的財務評估標準，聚焦於燃油節省、法規遵循與風險降低，而非為追求規模而投資。

新興去年合併營收44,08億元，較前一年度減少3%，歸屬於母公司淨利為8.47億元，每股盈餘(EPS)為1.45元。今年首季營業收入為13.67億元，年增44%，歸屬母公司稅後純益為3873萬元，EPS0.66元，毛利率達42.65%，估計第二季會有更好表現，還外加賣舊船貢獻稅前EPS2.64元利益。