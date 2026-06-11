處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑　富邦媒貼息、4檔躺平

▲富邦集團「大董」蔡明忠喊「爬回千金股」，富邦媒今陷貼息。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

處置股降溫，遭櫃買中心公告「抓去關」的大綜（3147）今（11）日處置首日，20分鐘撮合下仍亮燈漲停刷352元天價，不過隨後翻黑走跌；電商股富邦媒（8454）除息日遭遇處置期陷速，股價跌逾4%陷貼息，另有4檔處置股跌停躺平。

開盤46分鐘，包括森崴能源（6806）、劍湖山（5701）、尚茂（8291）、聯友金屬-創（7610）都亮燈跌停，4檔處置股中，以森崴能源60分鐘撮合一次限制最重，劍湖山為10分鐘撮合一次，聯友金屬-創為20分鐘撮合，尚茂為25分鐘撮合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦媒董事長蔡明忠日前股東會上喊出「爬回千金股」一度激勵股價向上，不過今日除息每股配發10元，因打入處置股20分鐘撮合影響，盤中一度跌38.1元或8.57%，探至411元，深陷貼息，與爬回千金的距離再次拉開。

系統整合商大綜受惠於晶圓大廠及IC設計公司的伺服器出貨放量，自結4月每股稅後純益（EPS）達2.5元，年增267.65％。累計前4月EPS達6.16元。該公司表示，4月營收10.93億元，年增9成，單月EPS站上億元達1.09億元，年增270.38％。