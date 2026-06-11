賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF　7年600萬→1500萬

▲台股近期面臨修正。

圖文／鏡週刊

台股近期劇烈震盪讓投資人心情像坐雲霄飛車，當投資人焦慮賣飛了、砍在阿呆谷，44歲的財務教練洪哲茗卻選擇「永遠在場」，他用一套看似「無招」的佛系策略，滾大資產翻倍賺，不盯盤、不預測、不選股，靠著2檔核心ETF與「只進不出」的鐵律，短短7年就讓600萬本金增長逾1,500萬元，洪哲茗說：「理財不是比誰賺得多，而是讓錢在需要的時間點出現。」

今年3月中東戰火肆虐，台股震盪劇烈，洪哲茗的朋友正宏焦慮地說：「要不要先跑一趟，等打完再撿回來？」洪哲茗卻淡定阻止，「大多數人的恐慌，來自於對數字的誤解。」他說，多數人看到大跌1,500點就嚇傻，卻忽略盲點：點數的意義取決於指數的位階。

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▲洪哲茗抱緊2檔核心ETF，只進不出，短短7年資產滾翻倍。

「我們必須釐清『絕對點數』與『百分比』的差異。」攤開歷史長軸，回到20多年前的319槍擊案，當時台股指數在7千點徘徊，「一天跌掉300點就是市場崩盤等級，但現在台股已站上4萬點高位，300點的波動甚至稱不上跌。」洪哲茗說。

他也引用華頓商學院教授Jeremy Siegel長達220年的研究，極端事件後的反彈往往又快又猛，如果因為短期震盪而盲目離場，通常會錯過後續的大幅回彈波段，所以「投資最難的不是選標的，而是克服想『做點什麼』的衝動。」

洪哲茗抱緊2檔美股ETF為核心配置：40％的VT（Vanguard全世界股票ETF）、40％的AOA（iShares核心80／20積極配置ETF），衛星配置則為10％的VNQ（Vanguard房地產ETF）、10％的AVUV（Avantis美國小型價值股主動型ETF）。

VT擁抱全球9千多檔成分股，美國企業占60％，其餘涵蓋歐洲、日本、新興市場，「不追求大贏，我用『全包牌』穩穩贏，買一檔等於買進全球股市，不錯過任何國家的上漲機會，費用率0.06％，投資1萬元只需支付6元管理費。」

洪哲茗說明，長期投資的獲利來源，是參與市場的複利，而非預測市場的漲跌，「我選擇VT搭配AOA，是懶人投資平衡術。」他笑說。

投資不預測，洪哲茗佛系操作，抱緊不放，他用數據證明「不預測也能贏」，假設從1995年起，3種人投資S&P 500：1.每年都買在最低點：年化報酬率10.89％；2.每年都買在最高點：年化報酬率9.62％；3.領到錢就投入（不擇時）：年化報酬率10.47％，結果發現，定期定額的人長期穩贏，「持續投入，讓時間複利發威，真正的紀律是什麼都不做。」洪哲茗說。



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