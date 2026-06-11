台積電回應了！衰捲美專利訴訟　公司：所有營運皆遵守當地法律

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）捲入美國專利侵權爭議，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。根據美國政治新聞網站Axios報導，隨著案件即將進入裁決階段，多名共和黨國會議員已致函ITC，要求依法保護美國專利權，不應因台積電在AI及半導體供應鏈的重要地位而獲得特殊待遇。對此，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

報導指出，行政法法官預計將於6月作出初步裁定，ITC則可望於10月作出最終決定。若最終認定侵權成立，ITC理論上可發布排除令（Exclusion Order），禁止相關晶片產品進口美國。

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本案源自愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控，台積電利用先進製程生產的晶片侵犯其持有專利，而相關技術正是目前AI加速器晶片的重要基礎。其中Marlin Semiconductor部分專利係於2021年自聯電取得。

根據Axios取得的信件內容，蒙大拿州共和黨眾議員Ryan Zinke、參議員Tim Sheehy，以及堪薩斯州參議員Roger Marshall與俄亥俄州參議員Bernie Moreno於5月22日聯名致函ITC主席Amy Karpel，主張應阻止被認定侵犯美國專利權的外國晶片進口，並強調企業即便具戰略重要性，也不應凌駕於法律之上。

Axios指出，雖然申訴對象包括蘋果、博通等多家企業，但案件核心仍聚焦於台積電。由於台積電目前是全球最大晶圓代工廠，也是美國先進AI晶片的重要供應來源，因此案件發展備受市場關注。

事實上，在共和黨議員發函之前，亞利桑那州民主黨參議員Ruben Gallego、Mark Kelly，以及眾議員Greg Stanton也曾向ITC表達關切，認為若對台積電祭出限制措施，恐衝擊美國半導體供應鏈、AI產業發展、國防系統建設以及亞利桑那州當地經濟。

報導指出，目前爭議已不僅是單純專利訴訟，而是延伸至美國如何在維護智慧財產權與確保先進晶片供應之間取得平衡。一方主張應嚴格執行專利制度，避免削弱美國企業競爭力；另一方則擔憂，若對台積電祭出排除令，可能衝擊美國正在積極建立的AI與半導體供應鏈布局。