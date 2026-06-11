台股強震！2檔金控逆勢撐盤　第一金順利填息

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點 回測42K

美股重挫，台股今（11日）雖以平低盤開出，一度翻紅，但追價買盤弱，指數過10點後一波急殺，引發多殺多賣盤，至上午10點半，一度大跌1219.15點為史上第8大，上下震盪點1456.64點，震盪點數創史上第5大。

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻 00403A率先翻紅

近一個月掛牌台股主動式ETF分別有4檔，6月以來台股自4萬6千點高檔急速拉回整理，上述4檔都因台股震盪呈現破發狀況，今（11）日主動統一升級50（00403A）呈現翻紅回到票面，其他3檔仍是破發。

台積電盤中一度翻紅填息 台股跌逾300點失守43K

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。

處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑 富邦媒貼息、4檔躺平

處置股表現兩極，遭櫃買中心公告「抓去關」的大綜（3147）今（11）日處置首日，20分鐘撮合下仍亮燈漲停刷352元天價，不過隨後翻黑走跌；電商股富邦媒（8454）除息日遭遇處置期陷速，股價跌逾4%陷貼息，另有4檔處置股跌停躺平。

快訊／00405A嚴重破發 掛牌第3日摔到8.89元

台股主動式ETF罕見出師不利，主動富邦台灣龍耀（00405A）今（11）日掛牌第3個交易日持續破發，隨台股震盪進一步下探至8.89元，股價呈現重挫破發，到10點10分成交量20萬張成交量，為ETF成交排行第2名，僅次於主動統一升級50（00403A）的24.9萬張。

台積電回應了！衰捲美專利訴訟 公司：所有營運皆遵守當地法律

晶圓代工龍頭台積電（2330）捲入美國專利侵權爭議，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。根據美國政治新聞網站Axios報導，隨著案件即將進入裁決階段，多名共和黨國會議員已致函ITC，要求依法保護美國專利權，不應因台積電在AI及半導體供應鏈的重要地位而獲得特殊待遇。對此，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

台積電花19秒填息達陣 張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（11）日進行2025年第4季現金股利除息，每股配發現金股利6元，合計將發出約1555.95億元股息，為今年第二度單季配息6元。台積電今日開盤後19秒即完成填息，順利達成第22次當日完成填息。

立凱電獲特斯拉長期大單 擬斥資3億建廠明年正式出貨

立凱電（5227）擬辦理2.8億元現金增資週一獲准通過，依據現增公開說明書財務規劃，主要為執行北美客戶合約，將規劃斥資3億餘元建置台灣LFP前驅體5萬噸新產線。立凱電上個月初甫公告與某北美客戶簽訂LFP鋰電池正極材料前驅體供貨協議，供應鏈相關業者依據公告內容分析，北美市場能夠消化此一需求的客戶，在美國至少必須具備40G瓦時以上的鋰鐵電池芯產能，排除日韓，除了特斯拉以外，沒有任何北美客戶具備此一產能，業界直指，立凱電接獲的訂單是來自特斯拉、且長達20年的合約大單，預計2027年出貨1.2萬噸，2028年倍增

定期買2檔ETF 他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

理財作家施昇輝近日經常在粉專聊ETF，他今（11）日表示，自己雖然看好0050與0056的長期價值，但從不是相信它們會一路上漲，而是早已做好「可能永遠套牢」的心理準備。他透露，日前以98.05元買進的2張0050，以及以47.67元買進的8張0056，就算未來無法解套，也不打算賣出變現，而是準備留給家人，引發熱議。

賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF 7年600萬→1500萬

台股近期劇烈震盪讓投資人心情像坐雲霄飛車，當投資人焦慮賣飛了、砍在阿呆谷，44歲的財務教練洪哲茗卻選擇「永遠在場」，他用一套看似「無招」的佛系策略，滾大資產翻倍賺，不盯盤、不預測、不選股，靠著2檔核心ETF與「只進不出」的鐵律，短短7年就讓600萬本金增長逾1,500萬元，洪哲茗說：「理財不是比誰賺得多，而是讓錢在需要的時間點出現。」