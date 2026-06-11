台股強震！2檔金控逆勢撐盤　第一金順利填息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國公布5月CPI為4.2%，創下三年新高，美國總統川普對於美伊戰事推遲不耐，揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊，昨（10）日美股四大指數同步收黑，今（11）日台股強震1400點，富邦金（2881）公布前5月獲利表現亮麗，股價一度挫低後，很快就翻紅上攻126元，華南金（2880）維持紅盤震盪整理，第一金（2892）歷經203天，昨日順利填息。
富邦金公布5月自結合併稅後淨利157.7億元，累計今年前5月合併稅後淨利878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元，居13家金控獲利王。
由於日前台股創下4萬6千點新高，富邦金旗下富邦人壽投資收益表現佳，金控調整後前5月獲利共1591.8億元，超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後盈餘為11.36元。
富邦金調整後每股稅後盈餘已經賺進一個股本，今日台股大幅震盪過程中，展現抗跌韌性，股價一度翻黑跌至121.5元，很快就回到盤上，來到126元價位，漲幅2.86%。
第一金昨日上攻到30.95元，歷時203天順利填息，今日股價呈現小跌格局，華南金一度下挫，很快重返34.9元五日線，在35元以上震盪整理。
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