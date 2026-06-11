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台航現金股利1.5元　看好今年全年的平均運價應該會高於去年

▲台航董事長劉文慶(右三)在股東會結束前，表明今天是最後一次主持股東常會，感謝股東長期以來對公司及董事會各項提案的支持與信任。（圖／台航提供）

▲台航董事長劉文慶(圖中)在股東會結束前，表明今天是最後一次主持股東常會，感謝股東長期以來對公司及董事會各項提案的支持與信任。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)今日召開股東會，通過配發現金股利1.5元；公司分析今年因美伊戰爭缺油、缺LNG，多國轉向煤炭發電、中國續購美國穀物持續帶動散裝船的運價市場，但近兩年中、小型新船交船量較前幾年高，且運價高促使船噸淘汰速度變緩，船噸增長預期提高，但整體而言，全年的平均運價應該會高於去年。

台航去年合併營業收入約新台幣43億元，稅後淨利約新台幣13.26億元，EPS3.18元，維持穩定獲利表現。本公司兼顧股東報酬與新造船資本支出需求，近五年皆維持每年逾四成的現金股利配發率，今日股東會決議通過配發114年度現金股利每股1.5元，配發率達47%，現金殖利率約5%。

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公司分析，今年初至今，全球乾散裝航運市場展現強勁動能，運價走勢顯著優於去年同期。主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至中國暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力。

中小型船方面，美中貿易協議下的大豆採購穩定實現，加上南美穀物出口季節開始，支撐了中小型船的運價；地緣政治方面，美伊衝突導致荷姆茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，進一步穩定乾散裝船運價。

台航今年第一季合併營收約10.8億元，較去年同期增加約0.58億元，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後淨利約2.98億元，EPS0.71元，經營績效優於去年同期。

此外，台航累積今年前五月營收已達19.2億元，較去年同期成長11.8%，主要受惠於新船陸續加入營運，適時挹注運能，同時也充分反映了今年以來散裝航運市場運價維持高檔的優異市況。

至於下半年市場展望，由於美、伊戰爭造成波斯灣產油國部份設施受損，即使美、伊能達成和平協議，下半年油價、LNG預期也難以回復至戰前水準，短期內亞洲各國煤炭發電量依舊較高，再加上今年夏天因聖嬰現象，預期高溫所需的進口發電用煤將提高。另外，中國同意續購美國農產品，對中、小型乾散貨船有利，將持續帶動乾散裝輪的運價。

但因近兩年中、小型新船交船量較前幾年高，且運價高促使船噸淘汰速度變緩，船噸增長預期提高。另西非幾內亞可能採取對鋁礬土出口管制，對下半年運價帶來阻力。但整體而言，全年的平均運價應該會高於去年。

為提升營運效率與市場競爭力，公司近年積極推動船隊汰舊換新計畫，目前共23艘散裝船，平均船齡約5.8年，維持年輕且具競爭力的船隊配置，船型以4萬至8萬載重噸的中小型船舶為主，不僅具備航線靈活性，且受運價波動影響相對較低，有助穩定營運表現。公司已於今年4、5月順利交付2艘4萬噸級散裝新船投入營運，預計2028年尚有2艘6萬噸級新船加入，屆時船隊總噸位將進一步擴大，整體運能與市場競爭力亦將同步提升。

台航董事長劉文慶今天是最後一次主持台航公司股東會。他在股東會結束前感性表示，自2016年9月接任董事長以來，至今已逾九年，感謝股東長期以來對公司及董事會各項提案的支持與信任，致上最誠摯的感謝。

正因為有股東一路相挺，台航公司才能穩健經營，並交出亮眼的經營成果。2017年至2025年間，公司每股盈餘(EPS)平均達2.7元，累計配發現金股利12.5元，充分展現經營團隊與全體同仁共同努力的成果。

展望未來，深信在新任董事長的帶領下，台航公司將秉持穩健經營的理念，持續精進營運績效，再創佳績，為各位股東創造更豐厚的價值與回報。

關鍵字： 台航現金股利1.5元看好全年的平均運價高於去年

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