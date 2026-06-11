定期買2檔ETF　他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

理財作家施昇輝近日經常在粉專聊ETF，他今（11）日表示，自己雖然看好0050與0056的長期價值，但從不是相信它們會一路上漲，而是早已做好「可能永遠套牢」的心理準備。他透露，日前以98.05元買進的2張0050，以及以47.67元買進的8張0056，就算未來無法解套，也不打算賣出變現，而是準備留給家人，引發熱議。

施昇輝在粉專「樂活分享人生」表示，自己當然希望0050股價成長沒有極限，但也做好週一買進的2張0050可能永遠套牢的準備。他強調，自己一直提醒投資人「情願套在指數上，不要套在個股上」，因為指數解套的機會一定比絕大多數個股更高，並舉聯電為例，指出聯電過去曾花了22年才解套。

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他坦言，自己敢套在0050上，但絕對不敢套在個股上，對0050的信心並非來自於它一定會漲，而是來自於自己不怕套牢。至於0056也是同樣想法，買在47.67元的8張持股，同樣已做好長期持有甚至永遠套牢的心理準備。

施昇輝進一步透露，即使不賣掉0056變現，也不影響生活品質，因為光靠0056每年的股息收入，依然足以支撐自己一年出國旅遊好幾次，「我不會賣掉它們來變現，就留給家人了。」