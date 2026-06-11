台股雲霄飛車！狂殺1219點大收斂近千點　法人點「真穩盤」2關鍵

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股本周以來，台股每日震盪點數都高達千點以上，今（11）日上午盤一度暴殺1219.15點，高低震盪1456.64點寫史上第5大盤中震盪，不過至午盤已大幅收斂，指數僅下跌約212.22點在4萬3千點附近徘徊。法人指出，台股要走出震盪格局看到「真穩盤」，需要符合2大關鍵。

萬寶投顧執行長王榮旭指出，要止跌回穩要有兩大要件，首先、是市場對消息面反映開始利空不跌；第二、則是指數重新站回五日線之上，由於下周將有美、日利率決策會議登場，目前劇烈整理盤勢可能持續到下周，而指數季線扣抵墊高3萬9千點附近，因此4萬整數關卡將是重要支撐區。

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6月以來，台股急速震盪修正，王榮旭觀察，這一波修正起因為上周五美國公布非農就業人數優於預期，降低降息預期心理，而昨（10）日又傳出美國總統川普揚言對伊朗發動攻勢，其實自從美伊戰事爆發以來，雙方相互叫陣沒停過，因此美股下跌，可視為漲多後賣壓宣洩，只要對於市場消息開始利空鈍化，可能視為止跌訊號。

而這一波台股跌破五日線就沒重新站上，只要遇到五日線反壓，兩、三天之內，沒站回就會再破底，在技術線面，台股沿著五日線之下整理慣性沒改變之前，仍是整理格局居多。

由於下周有美、日利率策略會議登場，這兩大央行動向牽動國際資金流動，尤其這一波日圓匯價偏弱，日本央行是否有干預動作出現，如果偏鷹言論出現，可能會有一波拋售海外投資部位，日圓回補潮，而聯準會新任主席華許將上任，以川普降息立場，儘管美國通膨升上，但他上任後，應該不會太激進做法，美國利率按兵不動成分居多。

對於這一波台股劇烈震盪整理，王榮旭認為，屬於漲多後拉回，也是去槓桿過程，擴大財務槓桿財務投資在急速下跌過程，來不及補錢就會掃出場，而盤跌「温水煮青蛙」也是類似狀況，4、5月台股指數大漲1萬5千點，漲幅約4成，而融資從3800億一口氣增加到5500億元，增幅約45%，以指數漲幅來看，等於有5%、大概300億融資籌碼有待整理。

近期台股季線扣抵已墊高到3萬9千點附近，而今年以來，只有美伊爆發之初短暫跌破，因此3萬9點～4萬點整數關卡應有所支撐，不過指數位處高檔，個股位階也高，加上當沖、融日沖浮動籌碼占交易比重動輒五成，這都是加大台股震盪幅度原因。