被動元件兩樣情！6檔漲停3家慘跌停　國巨除息前翻紅

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

被動元件股今（11）日走勢兩樣情，盤中一邊有大毅（2478）、日電貿（3039）等6檔亮燈漲停，另一邊則有雷科（6207）等3檔一度觸及跌停，族群內部漲跌分歧明顯。朝千金股邁進的國巨*（2327）也在除息前夕翻紅，成為盤面關注焦點。

台股今日盤中跌勢一度急速擴大，不過隨後跌幅收斂逾千點，資金轉向被動元件族群，帶動部分個股強勢反攻。午盤前，包括大毅（2478）、日電貿（3039）、鈞寶（6155）、天二科技（6834）、千如（3236）、信昌電（6173）等6檔盤中皆曾亮燈漲停。

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其中，日電貿、千如等個股前一交易日才重挫逾半根停板，今日隨即強勢反彈，顯示短線資金回補力道明顯。不過，族群走勢並非全面同步走揚，雷科（6207）、金山電（8042）、立隆電（2472）盤中皆一度探至跌停價，反映被動元件股籌碼差異擴大，個股表現明顯分化。

另一方面，朝千金股邁進的國巨也在除息前夕翻紅，盤中最高來到861元。若以今日盤中高點計算，國巨*今年以來股價漲幅已達272.73%，持續扮演被動元件族群指標。不過，國巨*攻高後震盪，也顯示高檔仍有獲利了結賣壓，考驗明（12）日除息秀表現。

法人指出，被動元件族群近期資金輪動快速，強勢股與弱勢股表現差距擴大，投資人不宜單純以族群題材追價，仍應留意基本面、籌碼面與短線漲多後震盪風險。