中櫃基隆港西20碼頭氯磺酸洩漏　調離原儲櫃區實施隔離管制

▲洩漏的氯磺酸貨櫃移至空曠區域進行隔離應處。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司今(11)日上午5時30分接獲通報，基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，隨即通報港務公司及港警、港消、環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組前往協助應變處置，到離原儲櫃區，並立即請中櫃通知貨主前往處置，現場已完成事故區域封鎖管制，無人員受困或傷亡。

經現場進一步勘查，此次洩漏貨櫃內容物為聯合國編號(UN1754,class 8,腐蝕性物質)之氯磺酸(chlorosulfonic acid)，因該物質具有腐蝕性，現場由中櫃將洩漏貨櫃吊離原儲櫃區域，移至空曠區域實施隔離管制，同時由港務消防隊及環境部化學專業技術小組人員穿戴防護裝備，運用環境偵檢設備進行監測及指導應變作業，現場並已劃定上下風處警戒區域將下風處作業人員疏散以保護作業人員，降低事故危害。

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▲洩漏危險品貨櫃地點，中國貨櫃公司西20碼頭危險品儲區。（圖／基隆港務分公司提供）



經查本案貨主為台灣中華化學工業公司，該公司已派員至事故現場進行後續處置作業並配合港務公司基隆分公司緊急應變小組執行後續應變及清理作業。