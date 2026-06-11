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台股狂瀉千點急縮！收跌76點站回43K　台積電收平盤2250

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開低走低，加權指數終場下跌76.08點，以43149.46點作收，跌幅0.18％，成交量12579.75億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌53.33點開出，指數開低走低，盤中最高達43463.03點，最低跌逾千點至42006.39點，終場收在43149.46點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2250元；鴻海（2317）下跌4.5元至258.5元；聯發科（2454）下跌70元至4085元；廣達（2382）下跌10.5元來到370元；長榮（2603）上漲3元至226元。

今天漲幅前5名個股為台勝科（3532）上漲27元，漲幅10％；百容（2483）上漲3.15元，漲幅10％；南茂（8150）上漲8.8元，漲幅9.97％；承啟（2425）上漲3.3元，漲幅9.95％；鈞寶（6155）上漲7.6元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌55.5元，跌幅10％；中化生（1762）下跌3.95元，跌幅10％；全新（2455）下跌35.5元，跌幅9.99％；富邦媒（8454）下跌43.5元，跌幅9.9％；森崴能源（6806）下跌0.49元，跌幅9.86％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
台勝科（3532） 297.0 ▲27.0 ▲10.0％
百容（2483） 34.65 ▲3.15 ▲10.0％
南茂（8150） 97.1 ▲8.8 ▲9.97％
承啟（2425） 36.45 ▲3.3 ▲9.95％
鈞寶（6155） 84.1 ▲7.6 ▲9.93％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
訊芯-KY（6451） 499.5 ▼55.5 ▼10.0％
中化生（1762） 35.55 ▼3.95 ▼10.0％
全新（2455） 320.0 ▼35.5 ▼9.99％
富邦媒（8454） 396.0 ▼43.5 ▼9.9％
森崴能源（6806） 4.48 ▼0.49 ▼9.86％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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