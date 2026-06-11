台股狂瀉千點急縮！收跌76點站回43K　台積電收平盤2250

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開低走低，加權指數終場下跌76.08點，以43149.46點作收，跌幅0.18％，成交量12579.75億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌53.33點開出，指數開低走低，盤中最高達43463.03點，最低跌逾千點至42006.39點，終場收在43149.46點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2250元；鴻海（2317）下跌4.5元至258.5元；聯發科（2454）下跌70元至4085元；廣達（2382）下跌10.5元來到370元；長榮（2603）上漲3元至226元。
今天漲幅前5名個股為台勝科（3532）上漲27元，漲幅10％；百容（2483）上漲3.15元，漲幅10％；南茂（8150）上漲8.8元，漲幅9.97％；承啟（2425）上漲3.3元，漲幅9.95％；鈞寶（6155）上漲7.6元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌55.5元，跌幅10％；中化生（1762）下跌3.95元，跌幅10％；全新（2455）下跌35.5元，跌幅9.99％；富邦媒（8454）下跌43.5元，跌幅9.9％；森崴能源（6806）下跌0.49元，跌幅9.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台勝科（3532）
|297.0
|▲27.0
|▲10.0％
|百容（2483）
|34.65
|▲3.15
|▲10.0％
|南茂（8150）
|97.1
|▲8.8
|▲9.97％
|承啟（2425）
|36.45
|▲3.3
|▲9.95％
|鈞寶（6155）
|84.1
|▲7.6
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊芯-KY（6451）
|499.5
|▼55.5
|▼10.0％
|中化生（1762）
|35.55
|▼3.95
|▼10.0％
|全新（2455）
|320.0
|▼35.5
|▼9.99％
|富邦媒（8454）
|396.0
|▼43.5
|▼9.9％
|森崴能源（6806）
|4.48
|▼0.49
|▼9.86％
資料來源：證交所
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