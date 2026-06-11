醫療展聚焦在宅醫療與智慧照護新時代　全球買主來台尋找科技解方

▲2026年Medical Taiwan吸引超過50國買主預登來台參與採購洽談，圖為去年採購談會現場。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

隨著全球高齡化加速、醫護人力短缺及AI技術快速發展，「在宅醫療(Hospital at Home)」與智慧照護正成為各國醫療體系轉型的重要方向。由外貿協會主辦、將邁入第20屆的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan 2026)」將於6月25日至27日在台北世貿一館盛大登場。

今年展出集結287家參展商、462個攤位，以「創新長照」、「智慧醫療」及「醫材廊道」三大主題，展現台灣醫療科技產業完整供應鏈與創新實力。

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作為亞洲重要醫療產業交流平台，Medical Taiwan不僅展示最新醫材技術與健康照護解決方案，更聚焦全球最關注的醫療轉型議題。展覽同步串聯24日至27日舉辦的「台北國際食品展」，從疾病預防、精準營養、智慧診療到術後復健，打造涵蓋全齡健康照護的一站式採購與合作平台。

展出集結醫療科技、智慧照護與跨域創新能量，完整呈現AI技術如何從醫院走向家庭，成為未來照護的重要基礎建設。

由中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會及台灣醫療暨生技器材工業同業公會共同打造的「科技輔具及智慧醫材主題館」與「創新醫材主題館」，將透過情境展示呈現AI輔助診斷、智慧照護及臨床應用成果；「數位健康永續未來館」則聚焦AI影像分析、非侵入式監測及5G遠距醫療應用，展現智慧醫院與遠距照護的未來樣貌。

近年備受矚目的智慧紡織技術亦將於展中亮相，透過將生理監測功能整合至穿戴式布料，實現居家健康監測與長期照護管理，讓醫療服務從院內延伸至日常生活場域。

邁入第四屆的M-novator新創展區，今年集結來自5個國家的11家新創團隊，展示癌症早期檢測、AI姿態矯正穿戴裝置、遠距傷口照護影像分析等前瞻技術。其中備受矚目的M-novator Demo Day將於6月25日下午登場，吸引國際創投、企業投資部門及產業夥伴參與，成為技術授權、跨域合作及投資媒合的重要平台。



今年規模擴大的日本館亦將展出多項因應超高齡社會需求的創新解決方案，包括AI吞嚥功能監測系統、智慧空間安全防護技術等，呈現臺日兩地在高齡照護領域的創新成果與合作潛力。

面對全球醫療數位轉型浪潮，今年外貿協會廣邀亞太及歐洲重要醫療產業組織及專業買主來台交流，並首度擴大辦理五場國際買主採購洽談會，預計吸引超過700位國際醫療器材、生命科學及醫療科技領域專業人士參與。

從目前買主需求觀察，遠距醫療基礎設施、智慧診斷系統及精準檢測設備已成為市場關注焦點。包括阿爾及利亞MEDSTRAT SARL尋求自動化分析系統；美國19Labs鎖定遠距醫療與AI診斷工具；羅馬尼亞Medical Gazplus積極洽詢AI放射影像軟體等，反映全球市場對台灣智慧醫療解決方案的高度期待。

今年重磅論壇「RX FOR FUTURE療解未來」將匯聚國內外醫療政策制定者、醫療機構及科技專家，共同探討智慧醫療發展趨勢與產業商機。

6月25日論壇主題「全球在宅醫療與制度轉型新趨勢」，將聚焦美國、日本、澳洲及以色列等國如何透過Hospital at Home模式，將急性照護服務延伸至家庭場域；6月26日「台灣智慧醫療：從科技支撐到永續照護的新藍圖」則將深入探討長照3.0政策下的科技應用，以及AI如何協助提升醫療效率、改善照護品質與醫院經營模式。

展覽期間亦將辦理國際市場拓銷、專利布局、資安認證及法規實務等系列講座，協助業者掌握全球市場趨勢與國際布局策略。

Medical Taiwan 2026不僅展現台灣醫材產業的創新能量與供應鏈韌性，更將成為鏈結全球醫療科技、智慧照護與健康產業的重要平台。貿協邀請醫療機構、產業人士、國際買主及專業觀眾預先登記參觀，共同掌握全球智慧醫療與健康照護產業發展趨勢。預先登記參觀：