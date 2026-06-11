連日大雨全台水庫灌入3.9億噸！　南部3水庫最補

▲曾文水庫。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受6月4日起梅雨鋒面及西南氣流影響，全台各地陸續出現明顯降雨，截至6月11日上午7時止，本波降雨已為全台主要水庫帶來約3.9億噸預估入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，台南地區3座主要水庫集水區降雨效益尤為顯著。

水利署表示，本波降雨使南部主要水庫蓄水量明顯回升，曾文及烏山頭水庫蓄水量由6月4日的5,397萬噸（蓄水率10%），提升至目前1億380萬噸（蓄水率20%），增加近5,000萬噸；南化水庫則由1,710萬噸（率21%）提升至3,753萬噸（蓄水率46%），增加超過2,000萬噸。由於部分降雨逕流尚未完全匯入庫區，預估蓄水量仍有持續回升空間。

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針對外界關注阿公店水庫蓄水情形，水利署表示，阿公店水庫為全國唯一於汛期採行空庫防淤操作的水庫。依據運用要點規定，每年6月1日至9月10日為空庫防淤期，水位須降至標高31公尺以下（蓄水率約8%）。

水利署指出，由於集水區豪雨期間易夾帶大量泥砂，藉由空庫運轉可使高濁度洪水及泥砂直接排放入海，避免淤積影響庫容及防洪功能，因此目前蓄水率偏低屬正常操作狀態，並非供水異常或缺水情形。水利署已於防災資訊服務網水庫監測頁面加註相關說明(https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/monitor/reservoir)，協助民眾了解阿公店水庫運作機制。

水利署指出，目前已進入梅雨季後段，本波降雨已有效改善各地水庫蓄水情形，但未來仍須面對氣候變遷下極端降雨及颱風路徑不確定等挑戰。後續將持續掌握降雨機會，加強引水蓄存作業，並滾動檢討各項調度與節水措施，確保民生、產業及農業用水穩定供應。