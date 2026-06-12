高股息ETF誰最會抱千金股？00929含量居冠　今年報酬率衝73％

▲資料來源：CMoney，資料日期：2026/06/09

財經中心／綜合報導

台股進入「大千金時代」，高價股家數持續攀升，讓不少投資人望股興嘆。不過，想參與千金股行情，不一定得砸下大筆資金直接買進個股，透過高股息ETF也能間接布局。五大高股息ETF中，以復華台灣科技優息（00929）持有千金股比重最高，合計權重達24.27%，成為「千金股含量」最高的高股息ETF。

隨著AI浪潮延燒，台股高價股家數持續增加。截至6月9日止，上市、上櫃及興櫃市場合計已有48檔千金股，主要集中在AI、半導體、散熱、PCB、測試介面及高階電子零組件等族群，反映市場資金仍聚焦具備成長題材與產業趨勢的個股。

不過，千金股雖具成長潛力，但投資門檻相對高，例如台積電、聯發科、大立光等高價股，單張投入金額動輒上百萬元，許多散戶即使看好個股前景，也未必有能力可以直接進場。因此，透過ETF分散布局高價股，成為小資族參與台股主流產業行情的便利管道。

檢視五大高股息ETF持有千金股情況，00929配置比重最高，持有台積電、漢唐、聯發科、大立光、聖暉等五檔千金股，合計權重達24.27%，等於近四分之一資產布局在高價績優股上。

其次，元大高股息（0056）持有聯發科，權重9.30%；國泰永續高股息（00878）持有聯發科，權重3.72%；群益台灣精選高息（00919）持有漢唐，權重0.51%；元大台灣高息低波（00713）目前則未持有千金股。

由於00929千金股配置比重明顯高於其他高股息ETF，今年隨千金股行情走強，也成為績效領先的關鍵。其中聯發科今年以來大漲逾200%，大立光、台積電、聖暉及漢唐也分別上漲超過55%、48%、40%及25%，帶動00929今年以來報酬率達73.2%，勇奪高股息ETF第一名，也展現不遜於主動式台股ETF的績效實力。

專家分析，高股息ETF過去多被視為追求穩定現金流的工具，但若選股邏輯能同步掌握AI、半導體、先進製程及科技產業升級等台股成長趨勢，除了配息收益外，也有機會兼顧資本利得表現。





