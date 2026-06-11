震盪不必慌！AI產業撐腰　一圖看近一年台股修正後走勢

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，今（11）日台股終場指數收斂跌勢，小跌76.08點，以43149.46點作收，仍處於月線之下，玉山投信指出，回顧過去一年台股出現的技術性修正，包括去（2025）年底市場對AI支出產生疑慮、美伊衝突爆發、輝達財報前夕市場觀望等，跌幅多在-5%至-10%間，不過回檔整理後指數皆再創新高，反映出在股市具有基本面與韌性之下，短線震盪反而創造逢低卡位機會。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，目前市場核心主軸圍繞在代理AI時代所帶來的算力瓶頸，輝達於GTC大會也再次重申AI Factory，強調資料中心提高Token產出效率的重要性，透過晶片、網路、軟體與演算法的共同設計，以及龐大的CUDA生態系，輝達持續提升系統效率並降低推論成本，效益也將擴及台廠供應鏈。



王偉哲進一步分析，隨Anthropic 推出新模型持續擴大AI算力需求、SpaceX 即將IPO、晶圓龍頭大廠5月營收創新高，皆反映出AI基礎建設與航太衛星通訊等領域仍具備成長動能，但受到外部影響，包括美國科技股回檔、美伊戰爭再度引發的能源價格波動、CPI數據居高不下、下周FOMC會議將登場等，都成為台股漲勢暫歇的因素。



王偉哲認為，看好AI上升趨勢尚未完結，國際大型科技企業持續上修資本支出，帶動台灣AI 與半導體相關供應鏈訂單維持暢旺，在這段震盪時期，可先維持適度現金部位，靜待外資賣壓減輕及外資期貨空單回補後，逢低布局半導體測試、光通訊、半導體設備等產業。