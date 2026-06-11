外資賣壓減緩！砍台股357億元　買賣超各10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（11）日震盪收黑，外資再賣超357.79億元，已連續6個交易日站在賣方，但賣超金額較本周前3個交易日天天賣超逾900億元明顯收斂，而今日賣最多個股是凱基金（2883），大砍逾8萬張，至於買最多則是聯電（2303）。
台股11日三大法人合計賣超353.91億元，其中，外資賣超357.79億元，投信買超127.88億元，自營賣超124億元。
外資今賣超前10大個股，依序為凱基金8萬1419張、遠東新（1402）2萬2464張、中鋼（2002）1萬5978張、國巨*（2327）1萬4665張、富邦金（2881）1萬4398張、廣達（2382）1萬2873張、正新（2105）1萬2828張、華航（2610）1萬2633張、友達（2409）1萬2173張、台塑（1301）1萬359張。
外資今買超前10大個股，依序為聯電5萬122張、群創（3481）3萬4595張、陽明（2609）2萬3528張、第一金（2892）1萬9414張、永豐金（2890）1萬3608張、台灣大（3045）1萬1549張、彰銀（2801）1萬1396張、華通（2313）1萬646張、大成鋼（2027）1萬323張、文曄（3036）8857張。
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