盤點2026年前五月最強ETF TOP10　冠軍飆破115%輾壓大盤

▲這10檔ETF在短短五個月內，累計漲幅全數衝破90%。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

本周台股雖然迎來一波回檔修正，但回顧今年前五個月，AI與半導體題材確實帶動了ETF市場一波驚人的漲勢。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴盤點了2026年前五個月表現最亮眼的10檔台股ETF。結果顯示，前十名ETF在短短五個月內的累計漲幅全數超過90%，冠軍更大漲115.85%，遠遠超越大盤同期約55%的漲幅，引發市場高度關注與討論。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，盤點2026年前五個月，表現最亮眼的10檔台股ETF。

根據節目整理的統計資料，2026年1月至5月表現最佳的10檔ETF中，第10名為主動統一台股增長（00981A），漲幅90.34%；第9名為新光臺灣半導體30（00904），漲幅91.99%；第8名為中信關鍵半導體（00891），漲幅93.09%。雖然00981A近一年來因亮眼績效備受矚目，但在今年強勢行情中，仍僅排名第十，可見整體市場漲勢之驚人。

進一步觀察榜單，第7名元大富櫃50（006201）漲幅95.19%；第6名群益半導體收益（00927）漲幅101.72%；第5名中信上櫃ESG 30（00928）漲幅101.89%；第4名富邦台灣半導體（00892）漲幅103.84%。

節目分析指出，半導體族群之所以成為今年最大贏家，與全球AI產業快速發展密切相關。無論是晶片設計、晶圓製造、先進封裝或伺服器供應鏈，都受惠於企業持續增加AI資本支出。反映在市場表現上，不僅台股相關族群大幅上漲，美國費城半導體指數同期漲幅亦超過8成，形成全球半導體產業同步走強的現象。

榜單前三名則分別為台新臺灣IC設計（00947），漲幅106.77%；野村臺灣新科技50（00935），漲幅109.62%；以及榮登冠軍的兆豐台灣晶圓製造（00913），漲幅高達115.85%。值得注意的是，市場上六檔以半導體為主要投資主題的ETF，今年全數擠進前十名，堪稱ETF市場最強勢的投資族群。

▲市場上六檔半導體主題ETF今年全數擠進前十名。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

節目也提醒，雖然今年許多主題型ETF漲幅驚人，但並不代表所有投資人都必須追逐最熱門的題材。以市值型ETF為例，元大台灣50（0050）今年前五個月漲幅約62.93%，雖然不及部分半導體ETF，仍屬相當優異的表現。對長期投資人而言，持續參與市場成長、穩定累積資產，往往比試圖押中每一次的熱門題材更重要。

節目最後總結指出，市場熱度越高，投資人越容易產生盲目跟風的焦慮感，但投資的重點並非每次都買到漲幅最大的標的，而是找到符合自身風險承受能力與財務目標的策略。無論選擇主題型ETF，或是主動式、市值型ETF，只要能夠長期堅持紀律投資，並持續參與市場成長，就有機會在時間的累積下獲得理想回報。