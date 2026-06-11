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國泰金前5月調整後獲利1250億元、每股賺8.4元　超車去年全年

▲▼國泰金,國泰,國泰世華。（圖／國泰提供）

▲國泰金前5月調整獲利超越去年。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公布5月稅後淨利140億元，累計前5月稅後淨利達599.3億元，每股稅後盈餘（EPS）4.07元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1250億元，已超越去（2025）年全年獲利表現。

國泰金表示，主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高；其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。

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國泰人壽5月稅後淨利89.3億元，累計稅後淨利達348.7億元，加計累計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾400億元，累計調整後獲利突破1000億元；此外，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至5月底累積餘額逾1,280億元，搭配金融資產評價轉佳，使今年以來整體淨值顯著上升，5月淨值比已來到11%。

國泰世華銀行5月稅後淨利44.6億元，累計前5月稅後淨利219.9億元，年成長13%，創下歷年新高，淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長、降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額增長，整體淨手續費收入穩健成長。

國泰產險5月稅後淨利3.2億元，累計前5月稅後淨利17.5億元，續創歷史同期新高，整體營運穩健成長，在大型商業火險保單挹注及海外旅遊需求持續升溫帶動下，5月簽單保費達32.8億元，累計簽單保費170.3億元，個人險與商業險累計簽單保費皆持續成長，車險年增4%，健康及傷害險年增11%，火險年增9%。

國泰證券5月稅後淨利7億元，累計前5月稅後淨利32.9億元，年成長157%，創同期獲利新高，受惠於台股市場交易活絡，5月上市櫃日均量逾1.6兆元，並有三個交易日突破2兆元。

國泰投信5月稅後淨利2.4億元，累計前5月稅後淨利14.6億元，年成長22%，總管理資產規模為新台幣3.5兆元，年成長68%。5月市場呈現「股強債弱、科技領漲、利率震盪」格局，AI基礎建設投資熱潮持續升溫，美國科技股創歷史新高，債市則受殖利率上升及中東地緣政治影響波動加劇；台股受惠AI供應鏈及外資回流，表現優於多數亞洲市場。投資人投資偏好上，持續流入台股主動式ETF，國泰台股動能高息主動式ETF(00400A)規模突破200億元。
 

關鍵字： 國泰金控子公司獲利AI投資熱潮台股ETF稅後淨利

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