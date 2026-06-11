愈跌愈買！00405A規模衝破219億　折價0.34%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

季配型台股主動式ETF上市遇亂流，投資人趁機進場撿便宜。主動富邦台灣龍耀（00405A）掛牌僅3個交易日，正逢台股回檔，股價頻頻探底，今（11）日以每股8.91元作收，盤中最低一度來到8.65元，大幅低於發行價10元，成為嚴重破發標的，不過投資人「愈跌愈買」，盤後發行公司富邦投信亦公告00405A折價0.34%，規模達到219.78億元，較成立時大增逾百億元。

市場觀察，台股5底6月初頻頻創高，6月3日加權指數更衝至46552.16點史上新高，00405A建倉壓力也跟著墊高，掛牌日正撞美股、亞股回檔，掛牌後跟隨台股波動一起載浮載沉，今日以下跌0.31元或3.36%、每股8.91元作收，全日總成交量43萬1651張，在上市標的中排名第3大。

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富邦投信公告，00405A最新每股淨值為8.94元，較前一個交易日下跌0.06元或0.67%，雖然每股淨值為掛牌來新低，但由於淨值跌幅較市價輕微，目前折價0.34%。

00405A投資聚焦「台灣長期耀眼的趨勢產業與引領產業成長之龍頭企業」，投資策略藉由總體經濟與產業趨勢、定位台灣引領全球表現之產業，並優先掌握關鍵龍頭個股、聚焦成長潛力標的，且依市況動態調整投資組合，以期追求長期優於台股大盤(Alpha)的成長機會，在今年5月25日報請成立時規模117.82億元。