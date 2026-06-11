台股5檔「抓去關」新名單　尚茂明起延長處置到6／26

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（11）日公告新增5檔處置股名單，全數自明起關到6月26日，其中已在處置期且每25分鐘撮合一次的尚茂（8291）延長處置，九豪（6127）5分鐘撮合情節最輕。

以下是5檔處置股名細：

[廣告]請繼續往下閱讀...

科嶠（4542）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達27.67%且最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達45元；當日週轉率達11.71%；當日本益比為256.30、股價淨值比為12.23且為其所屬產業類別股價淨值比之2.71倍

美而快（5321）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達39.66%

九豪（6127）：5分鐘撮合

原因：當日本益比為N/A、股價淨值比為7.34且為其所屬產業類別股價淨值比之1.63倍、當日週轉率達54.15%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達13.79億元，且占當日該有價證券之總成交金額29.84%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達12.72億元，且占當日該有價證券之總成交金額27.52%

另外，九豪最近6個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.67%，當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.43%

尚茂（8291）：25分鐘撮合

原因：原定處置到6月23日，延長處置期至6月26日，含今日在內尚茂最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達59.49%

來億-KY（6890）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.01%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52.50 元；今日群益證券商買進之比率為78.23%