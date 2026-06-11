滿足一站套利避險　金管會開放期貨商輔助交易ETF

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為了滿足股票、期貨進行對沖策略交易需求，金管會今（11）日宣布放寬期貨商輔助除了股票、興櫃股票，以及國外股票以外，納入證交所、櫃買中心掛牌交易之有價證券，包括主被動式ETN、TDR、受益證券、可轉換債等，有利期貨商客戶透過各類投資工具、期貨進行避險交易。

期貨商主要從期貨交易，若具備交易輔助人資格，也亦可協助客戶代為下單交易現股，證期局副局長黃厚銘表示，目前制度客戶必須在期貨、券商各開一個戶頭才能交易，期貨交易策略多元化，標的不再侷限個股，因此放寬期貨商輔助交易標的，可以一站式滿足各式策略投資組合需求。

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根據統計，今年前4月透過輔助人下單的金額約1858億元，目前國內有輔助交易人資料期貨商共計有4家、23個據點。

金管會近期修正函把證券交易輔助人得受託交易之範圍，由現行之上市(櫃)股票，擴及至於證交所及櫃買中心掛牌交易之有價證券，例如包括指數股票型基金(被動式ETF)、主動式交易所交易基金(主動式ETF)、指數投資證券(ETN)、認購(售)權證、受益證券(如不動產投資信託受益證券REITS、不動產資產信託受益證券REATS)、臺灣存託憑證(TDR)、轉(交)換公司債及附認股權公司債等各類有價證券。

本次放寬證券交易輔助人得受託交易之有價證券範圍，有助於擴大期貨商提供客戶對證券交易一站式的投資選擇，便利投資人於單一通路進行跨市場策略組合交易及風險管理，滿足其避險與套利之需求，促進整體資本市場效率與流動性。

