快訊／9億威力彩開出「3連號」！一夜暴富看這7個號碼

愈跌愈買！00405A規模衝破219億 折價0.34%

主動富邦台灣龍耀（00405A）掛牌僅3個交易日，正逢台股回檔，股價頻頻探底，今（11）日以每股8.91元作收，盤中最低一度來到8.65元，大幅低於發行價10元，成為嚴重破發標的，不過投資人「愈跌愈買」，盤後發行公司富邦投信亦公告00405A折價0.34%，規模達到219.78億元，較成立時大增逾百億元。

快訊／聯電「超大咖賣壓」快清空！ 00919從58萬張砍到剩1張

群益台灣精選高息（00919）本月（6月）2日公布上半年換股標的，18進18 出，最受矚目是當時持股聯電高達58萬餘張要完全清空，讓短線一度成飆股的聯電股價從波段高點155元一路下殺至不到120元，讓高達85萬股東「唉唉叫」，不過根據群益投信官網今（11日）公告近二周交易日處置終於要造一段落，目前帳上僅剩1張。

外資賣壓減緩！砍台股357億元 買賣超各10檔一次看

台股今（11）日震盪收黑，外資再賣超357.79億元，已連續6個交易日站在賣方，但賣超金額較本周前3個交易日天天賣超逾900億元明顯收斂，而今日賣最多個股是凱基金（2883），大砍逾8萬張，至於買最多則是聯電（2303）。

震盪不必慌！AI產業撐腰 一圖看近一年台股修正後走勢

受到美國科技股回檔影響，台股近日不僅盤中波動幅度大增，人氣科技股也同步出現拉回走勢，今（11）日台股終場指數收斂跌勢，小跌76.08點，以43149.46點作收，仍處於月線之下，玉山投信指出，回顧過去一年台股出現的技術性修正，包括去（2025）年底市場對AI支出產生疑慮、美伊衝突爆發、輝達財報前夕市場觀望等，跌幅多在-5%至-10%間，不過回檔整理後指數皆再創新高，反映出在股市具有基本面與韌性之下，短線震盪反而創造逢低卡位機會。

國泰金前5月調整後獲利逾1250億元、每股賺超過8.4元 超車去年全年

國泰金（2882）公布5月稅後淨利140億元，累計前5月稅後淨利達599.3億元，每股稅後盈餘（EPS）4.07元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1250億元，已超越去（2025）年全年獲利表現。

台股雲霄飛車！狂殺1219點大收斂近千點 法人點「真穩盤」2關鍵

台股本周以來，台股每日震盪點數都高達千點以上，今（11）日上午盤一度暴殺1219.15點，高低震盪1456.64點寫史上第5大盤中震盪，不過至午盤已大幅收斂，指數僅下跌約212.22點在4萬3千點附近徘徊。法人指出，台股要走出震盪格局看到「真穩盤」，需要符合2大關鍵。

台積電CoPoS估2028下半年量產 郭明錤：輝達AI晶片採用

知名分析師郭明錤今日發文表示，關於台積電的次世代先進封裝 CoPoS ，他預計2028年下半年量產，目標提升 9.5 倍光罩尺寸以上的封裝之量產經濟性，NVIDIA的 AI 晶片 Feynman 可能將首度採用。

被動元件兩樣情！6檔漲停3家慘跌停 國巨除息前翻紅

被動元件股今（11）日走勢兩樣情，盤中一邊有大毅（2478）、日電貿（3039）等6檔亮燈漲停，另一邊則有雷科（6207）等3檔一度觸及跌停，族群內部漲跌分歧明顯。朝千金股邁進的國巨*（2327）也在除息前夕翻紅，成為盤面關注焦點。

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點 回測42K

美股重挫，台股今（11日）雖以平低盤開出，一度翻紅，但追價買盤弱，指數過10點後一波急殺，引發多殺多賣盤，至上午10點半，一度大跌1219.15點為史上第8大，上下震盪點1456.64點，震盪點數創史上第5大。

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻 00403A率先翻紅

近一個月掛牌台股主動式ETF分別有4檔，6月以來台股自4萬6千點高檔急速拉回整理，上述4檔都因台股震盪呈現破發狀況，今（11）日主動統一升級50（00403A）呈現翻紅回到票面，其他3檔仍是破發。