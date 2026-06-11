波斯灣線運價大幅回落　運力增加、改道日益順暢是主因

▲中聯航運通了連接中國、印度與中東地區的新穿梭航線。（圖／取自中聯航運官網）

記者張佩芬／台北報導

美伊戰爭爆發，荷莫茲海峽封鎖後，一度中斷的波斯灣貨櫃定期航線，在船公司改從海峽外港口經陸運轉運至波斯灣國家後，4月中旬市場運價曾經飆升到每大箱(40呎櫃)逾8000美元，約戰前的四倍價，近兩周隨著市場運力供給增加，改道操作日益順暢，運價大幅回跌，台灣市場估計下修約15%到30%，印度市場下修約15%到40%。

歐洲籍船公司在台高階主管指出，目前台灣運往傑貝阿里、哈利法、達曼等主要港口貨載，如果是從印度轉，每大箱運價約5千美元出頭，船隻直接彎靠阿拉伯聯合大公國的富查伊拉(Fujairah)與豪爾法坎(Khor AlFakkan)兩港轉運的貨，每大箱約6700-7200美元。

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船公司高階分析，在荷莫茲封鎖初期，船公司宣告因不可抗力因素終結航程，貨主要卸在印度港口，當時印度港口積滿波斯灣貨載，經過3個月的疏運後，貨載消化得差不多，恐慌性訂艙狀況消除，運場運力供給也逐步增加，在操作日益順暢情況下，運價自然回落。

目前從印度運往以阿聯酋傑貝阿里，每大箱運價已高檔價4800美元降至3200美元，運往達曼港的運價也自6700美元降至5700美元。

大陸航運網站物流巴巴分析，運力釋放與積壓消化雙重驅動運價回調，例如中聯航運等船公司近期開通了連接中國、印度與中東地區的新穿梭航線，大量新增運力的投放，使得市場供需關係逐漸恢復平衡。



另像馬士基航運近期宣佈推出一系列臨時支援措施，針對塞拉萊港、吉達港以及傑貝阿里港，馬為符合條件的貨物提供最長15天的免費用箱期，還提供優惠倉儲費率政策，並實施臨時「滯箱期」解決方案，以支持客戶更加靈活的管理供應鏈，促進空箱及時迴流。

另中東國家加速構建多通道物流網路，建立多港口、多通道、多承運人的供應鏈佈局，降低物流風險。面對海運通道可能受到的地緣政治風險影響，各海灣國家正積極推動跨境海關協同機制建設，加快打造海陸聯運網路與陸橋運輸體系。



最新進展顯示，阿聯酋沙迦港務與海關管理局與阿曼海關近期簽署了合作協議，雙方將共同推動跨境物流便利化建設，進一步加強海灣地區供應鏈的互聯互通。

隨著新增運力持續釋放、港口擁堵逐步緩解以及區域物流體系不斷完善，印度至海灣地區航線短期內有望保持相對穩定的運行態勢。

不過，荷莫茲海峽的安全形勢仍存在變數，目前運價也還位在高檔，像轉往伊拉克或科威特的貨載，每大箱要再外加3000美元，運輸成本仍是嚴重偏高。