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快訊／又槓龜！　威力彩頭獎下期衝到9.6億元

▲▼威力彩，彩券。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩下期上看。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、許力方／台北報導

第115000047期威力彩今（11日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為：07、22、23、24、26、33，第二區為：08。台彩公布派彩結果，本期頭獎依舊未開出，已經連29槓龜，下期（15日）的威力彩預估銷售2.3至2.5億元，累積頭獎金額預估上看9.6億元。

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