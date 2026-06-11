Grab併foodpanda受中資疑慮關注！ 專家籲：國家安全「絕不是例外條款」

▲立法委員林月琴、賴惠員、徐富癸國會辦公室於今（11）日下午召開「公平會審查 Grab 併購 Foodpanda 案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。(圖／立委辦公室提供，下同)

記者錢雅慧／台北報導

Grab擬以6億美元收購Foodpanda台灣外送事業，爭議持續延燒。立法委員林月琴、賴惠員、徐富癸國會辦公室於今（11）日下午召開「公平會審查 Grab 併購 Foodpanda 案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。多位國安、法律及產業專家罕見一致示警，這起交易早已不是單純的企業併購案，而是攸關台灣數百萬民眾個資、物流網絡、關鍵地理資訊與國家安全的重要議題。

公聽會現場將邀集多位長年深耕法律、經濟、國安與公共政策的重量級專家學者到場與會，包括國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、東吳大學法學院暨法律學系胡博硯教授、蕭宏宜教授、中華獨立董事協會駱秉寬創會理事長等學者專家將與政府代表進行跨界對話。現場聚焦於「國家安全考量」等核心關鍵議題，由多位權威專家學者針對高密度的中資技術背景、大數據穿透式蒐集以及實質控制力展開深度法理與國安防線的剖析。

▲國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，在未來人流、物流的發展中，「企業實質影響力可能會高於股權比例。」從宏觀的國家安全來看，德國「機場物流、貨運裡面，就是抓到了中國的間諜」，導致美軍補給「可能都會外流」；而在歐洲比利時，阿里巴巴子公司「『菜鳥』這個物流」，也發生「這種大資料庫外洩了」，甚至「TikTok美國抖音」合併過程，美方也高度擔心「它把這個TikTok用戶的資料外洩到指定的IP去」。

蘇紫雲強調，這些案例證明「影響力重於股權」，民主國家最重要是看「你有、有沒有控制到這個所謂的數據安全，或數據情報，這才是重點。傳統上51%的股權已經不適用未來的這種服務的樣態，或對國家安全的影響。」法規體系評估企業是否影響安全時，必須「嚴格的一個監督」，因為關鍵的物流資訊，還有軍民兩用貨流的這個走向，港口、機場的管理，供應鏈的資料庫，還有大規模消費與產業的數據，這些對一個國家來講是非常珍貴的。



▲臺灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪。

臺灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪則認為，外送平台無時無刻都在想著從灰色地帶去突破法律。蘇柏豪發言人嚴厲指責，Grab要收集的是立體圖資，入戶、入到每個建築物每一層樓，精準定位到每戶人家要跟華為做MoU進行圖資交換，而Grab只回應「不會給他。」，蘇柏豪說他根本無法相信，「這等於要聘僱外送員作為這個圖資收集的幫兇，等於說外送員在不知覺之間就變成出賣國家的叛徒。」所有的敏感圖資，包括國防部、各軍營、各政府機關、政府首長，「只要他有訂我們都送。這些圖資資訊，包括訂單資料一被掌握，要打擊、要精準打擊、要斬首是非常容易的。」

蘇柏豪接著痛斥，「最糟糕的是，Grab他在北京與深圳有AI中心，AI的科技研發中心，而且都在大舉徵才當中。在這種情況之下前面兩個資料不會被送中去做相關的研發嗎？」蘇柏豪說，Grab對此從來不願意回答，包括書面資料一個字都沒有寫到，直言根本是在「隱瞞」、「擠牙膏」。他憤怒疾呼，「我們面臨了這麼大的國家風險，他就跟我們的敵對國家直接合作。戰時我相信我們的資料一定守不住。平時到底有多少資料被流過去，我們有辦法掌握嗎？如果這政府沒辦法掌握的話，我真的認為說不應該去允許這樣子的合併案進行。」

國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，「國家安全不應該是例外條款，而必須是先行要件。」關於舉證責任應該由 Grab 來承擔，而非由國家自證無虞，認為反對者必須拿出證據才能阻止是「完全倒置的邏輯」。因為 Grab 資本結構複雜，而 Foodpanda 在台灣累積了數百萬筆包含姓名、日常移動軌跡、商家營業數據等用戶資料，「平台的單方面聲明便無法保證集團層級之資料庫架構與跨流的、的流程當、跨境的流程當中，台灣用戶資料不會被中國企業來取得或共享。」因此檢視標準應該更嚴格。

廖義銘指出，公平會代表是政府整體，涉及國安、勞動、資料治理與消費者權益，一個代表政府的行政機關，不應該躲在本位主義的安全傘下，把問題各自丟給國安局、勞動部或相關主管機關，不能只說在競爭法上沒問題。他強調，國家安全從來都不是阻礙市場發展的藉口，但市場發展也不能成為國家安全審查、審查的、這個規避的理由，希望公聽會能成為台灣建立數位時代國家安全審查制度的重要起點。

與會人士也關注 Grab 與中國企業之間的技術及投資連結。會中有立委及學者指出，外送平台高度仰賴地圖、雲端、支付及資料分析系統，若相關技術供應鏈涉及跨境資料流動，主管機關應要求業者說明資料存放地、資料使用方式及第三方技術合作關係，以釐清是否存在資安或國安風險。