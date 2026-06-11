快訊／晶片股反攻！道瓊漲逾220點　台積電ADR走高、費半飆2%

▲美股11日止跌反彈，晶片股領軍飆升，道瓊指數成功站上5萬點大關。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美股11日在前一交易日重挫後展開反彈，儘管美國總統川普發文預告將對伊朗發動新一輪攻勢，使中東局勢再度受到市場關注，但投資人逢低承接股票，帶動三大指數盤中同步走高。其中，道瓊工業指數上漲220.46點、漲幅0.44%，來到50,139.24點；標普500指數上漲21.96點、漲幅0.37%，報7,294.71點；那斯達克指數上漲102.05點、漲幅0.41%，來到25,272.75點。

晶片股領軍反攻 費半漲幅逾2%

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科技與半導體類股成為反彈主力，費城半導體指數盤中漲幅超過2%，帶動相關個股同步走揚。台積電ADR上漲約1%，輝達、美光與AMD也同步收復失土。其中AMD漲幅接近3%，成為盤面焦點之一。

市場分析認為，晶片股近期承受獲利了結與資金調節壓力，加上投資人為即將登場的SpaceX IPO預留資金，導致半導體族群先前明顯回檔。不過隨著市場情緒回穩，資金再度回流科技股，帶動相關類股反彈。

另一方面，川普預告將對伊朗採取軍事行動，使國際油價維持高檔。西德州原油（WTI）價格站上每桶89美元，布蘭特原油則來到93美元以上。不過市場普遍認為，美方並不希望衝突持續擴大，因此目前股市尚未出現明顯恐慌情緒。

此外，美國5月生產者物價指數（PPI）年增率達6.5%，創下2022年11月以來最大增幅，高於市場預期，顯示通膨壓力仍然存在。分析人士指出，後續中東局勢、油價走勢及通膨數據變化，將持續影響投資人對聯準會政策與市場前景的判斷。