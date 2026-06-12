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2031年前估計還看不到以回檔價造的船　目前造價還未超越2008年　

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

▲目前海岬型船造價比2008年低兩成，比2012年高六成。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)董事長許積皋昨(11)日表示，目前新造船價格處於歷史高檔，公司將持續「賣舊買新」策略，購進船齡5-10年的低齡二手船，並視市場情況進場造新船。對於新船造價何時能回檔，兩家散裝船公司高階認為，目前造船廠訂單都已接到2030年，部分船廠接到2031年，要看到回檔價，會是2031年以後交船的船。

目前的造價雖高，但是還比不上2008年創下的新高紀錄，在那一年，海岬型船造價曾經漲破1億美元，當時中國航運(2612)就造了1艘1.05億美元的17.7萬噸海岬型船，之後造價一路下跌，在2012年，裕民航運(2606)曾經以4900萬美元在大陸造船廠訂造10艘海岬型船。

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今年4月下旬，中航在大陸訂造兩艘21萬噸大海岬，比2008年的17.7萬噸海岬型船加高3.3萬噸運力，公告造價在7750-8050萬美元之間，價格波動相當大。

超大型油輪部分，2008年9月曾創下創下1.62 億美元的歷史天價，本月1日，希臘船東向大陸中船集團訂造12艘VLCC，每艘造價1.23億美元。

新興航運在今年1月出售船齡15年的VLCC「高登輪」，售價是7840萬美元，獲利1167萬美元，本月1日公告售出的另一艘15年船齡VLCC「美生輪」，售價8250萬美元，處分利益約982萬美元。

新興會出售VLCC，同業看目前該型船運價位於超高檔，今年5月下旬日租曾創下19萬美元新高，二手船售價正處於高檔價，是新興汰舊換新的好時機，且目前全球VLCC在手訂單已達約262艘，約佔現有營運船隊25%-30%，交船檔期已排至2030年底。

估計2027年以後VLCC市場可能面臨較明顯的供給壓力，中長期供給面風險正在上升，2027-2030年新船陸續交付後，若舊船拆解量不足或原油海運需求增長放緩，VLCC運價波動可能加大。

但另一方面，地緣政治問題層出不窮，且從傳統的軍事衝突擴大到貿易戰、關稅壁壘、經濟制裁與金融制裁等等，隨時可能影響全球供應鏈與資本市場，最終的結果，都還需要時間來驗證。

關鍵字： 2031年前看不到回檔價造的船造價.未超越2008年　

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