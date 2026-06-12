Grab併foodpanda案引反壟斷討論　學者籲必要時依法否准

▲立法委員林月琴、賴惠員、徐富癸國會辦公室於今（11）日下午召開「公平會審查 Grab 併購 Foodpanda 案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會。(圖／立委辦公室提供，下同)

記者錢雅慧／台北報導

立法院昨(11日)舉行「公平會審查Grab併購Foodpanda案，應該考量何種因素，以符合人民期待？」公聽會，淡江大學蔡明芳教授指出，兩大巨頭透過轉投資恐形成實質壟斷與「勾結」，造成外送員與店家的雙重剝削，與其放行充滿國安與審查負擔的疑慮案。中華科技大學李禮仲副教授則從國際反壟斷趨勢強調，兩大龍頭實為「競爭者兼股東」，其共同利益結構已抹滅競爭誘因；公平會不需等損害發生，只要結構上存在影響競爭的實質風險，就應慎重依法直接「否准本案」。

公聽會現場將邀集多位專家學者到場與會，包括淡江大學經濟學系蔡明芳教授、東吳大學法學院暨法律學系蕭宏宜教授、中華科技大學李禮仲副教授，與政府代表進行跨界對話。聚焦於「協調型雙寡占」及「實質控制力認定」等核心議題，檢視台灣外送市場是否正面臨從雙平台競爭走向利益共同體壟斷的重大轉折，守住市場競爭的最後防線。

▲淡江大學經濟學系蔡明芳教授。

淡江大學經濟學系蔡明芳教授直指，外送平台屬於「寡佔市場廠商」，其競爭手段絕非只有競爭，更包含「勾結」；若公平會放任兩大巨頭透過轉投資結構形成實質壟斷，只會讓台灣面臨兩邊「剝劇」的全面災難，若公平會對此放行，是否有點「天真」。他呼籲主管機關，光是它的轉投資公司，卻宣稱合併後集中度不會變高，這種說法一般台灣人民應該都不會相信。蔡明芳直言：「你寧願讓這個 Foodpanda 退出市場，讓一個新的廠商再進來。只要有利可圖，就會有人進來。」

蔡明芳進一步撕開 Grab 的底牌，指稱「Grab 它在新加坡怎麼樣成功的？殺價競爭！」最後結果就是兩家廠商「勾結」，進而變成利潤提高，讓 Uber 退出後依然能很開心分享利益。他反問：「那你覺得它在東南亞做這樣的事，它在台灣不會做這樣的事嗎？」，蔡明芳說「實在沒有必要讓一個已經充滿疑慮的、這個併購案，然後再進到公平會審查。」審完以後還要再去找它有沒有國安問題，這完全只是在造成所有公務人員的負擔。

▲中華科技大學李禮仲副教授。

中華科技大學李禮仲副教授指出，從國際趨勢來看，大家從以前關注市場占有率、事業結合、價格效果，到現在已經看得見「對這個『競爭的誘因』，就會已經被完全的摸滅掉」。不論市場表面上有幾家公司，在共同持股、數據控制與「網路的效應」交互作用下，都未必存在真正的競爭。最大的核心爭議「不是市場由三家變兩家，而是在併購完成後，市場上最大的兩個競爭者之間，是否能存在的競爭的連結」。當 Uber 既是 Grab 的競爭者，同時也是其投資者，形成「競爭者兼股東」的雙重角色時，雙方早已形成了密不可分的利益結構。

李禮仲向公平會喊話，審查的重點應該包含Uber 對 Grab 的持股比例是否具有董事會影響力、是否取得敏感商業資訊、雙方是否形成「共同利益結構」以及「實質雙頭壟斷」。如果公平會審查後，認定此種結構已足以造成市場競爭的實質減損，且又無法透過附加條件或結構性矯正措施解決，李禮仲強調，依照公平法精神，公平會應慎重考慮『否准本案』。